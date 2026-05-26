El jefe de la Sunat, Javier Franco, señaló que la administración podría implementar controles a las criptomonedas de manera inmediata si en los próximos meses se aprueba el marco legal. (Imagen: EFE)
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Guadalupe Gamboa
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La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) empieza a acelerar sus planes para supervisar, a nivel tributario, las operaciones con criptomonedas en el Perú.

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