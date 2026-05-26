Tras más de un año de anunciarse que se evaluaría la aplicación de un Impuesto a la Renta (IR) a las ganancias por criptomonedas, por ahora la Sunat viene trabajando en un marco normativo que le permitiría acceder a información sobre criptoactivos e identificar posibles casos de evasión tributaria, dijo Javier Franco Castillo, jefe de la Sunat.

En conversación con Gestión, Franco Castillo indicó que a nivel de América Latina se está buscando fortalecer un marco para poder intercambiar información de criptoactivos e identificar posibles rentas no declaradas en el mundo digital.

“Perú está muy avanzado en la parte operativa, Sunat ya está preparado [para cuando se concrete]. Pero, lo que se está trabajando, porque es una norma multisectorial, es en los marcos normativos […] Nosotros esperamos que a partir del segundo semestre se pueda recoger ello, tener ya la norma para recibir información de criptoactivos y trabajar en la identificación de posibles evasiones tributarias”, comentó a Gestión.

En este contexto, aunque todavía no hay un proyecto oficial para crear un impuesto específico a las ganancias obtenidas con criptomonedas, Franco dejó abierta esa posibilidad: “Si sale el marco normativo, la Sunat ya está preparada para poderlo implementar de manera inmediata”.

Esta medida formaría parte de los proyectos que impulsarían durante la segunda mitad del año, por lo que sería posible tener en 2027 un impuesto a los criptoactivos. Otros proyectos que se impulsarán a partir del segundo semestre, con el cambio de gobierno, es la simplificación del sistema tributario, reduciendo la complejidad para cerrar las brechas de evasión tributaria.

Sunat optimista con la recaudación

Luego de alcanzar una recaudación de S/ 175,000 millones en 2025, para este año la Sunat apunta a una recaudación total de S/ 188,000 millones. Si bien el auge en el precio de los metales ha sido un motor fundamental para los ingresos, la estrategia actual de la Sunat busca diversificar sus fuentes.

“El aporte de los precios de los metales ha sido muy importante, pero también existen otras medidas como fiscalizaciones más efectivas, una recuperación más oportuna de la deuda, hemos reducido la tasa de morosidad considerablemente en comparación con otros años, y estamos teniendo el pago de patrimonios internacionales. Entonces es una suma de factores que lo que hace es no depender exclusivamente del valor de los metales”, dijo.

Esta capacidad, indicó, permite que incluso ante una eventual caída sorpresiva en el valor de los metales, la expectativa de alcanzar los S/ 188,000 millones se mantenga intacta para este año.

En paralelo, el representante de la Sunat recordó que también se viene trabajando en la implementación del Perfil de Cumplimiento, herramienta que califica el comportamiento de los contribuyentes y ha sido reprogramada para junio de 2027.

Esta postergación, precisó, responde a la necesidad de ajustar variables técnicas tras coordinaciones con los gremios empresariales. Actualmente, las estimaciones de la Sunat indican que más del 60% de los contribuyentes están en las categorías A y B, es decir, tienen una calificación positiva.

Por otro lado, solo un pequeño grupo, que representa entre el 5% y el 8%, presenta una calificación crítica.

“Un 60% tiene la calificación más alta. Es un porcentaje menor de un dígito, que es hacia donde está enfocada la administración tributaria de asistirlos y facilitarlos, por eso hay que tener tranquilidad porque hoy actualmente la mayor cantidad de contribuyentes tiene una adecuada calificación”, señaló

Como se recuerda, este sistema evaluará que se emitan comprobantes, declaren a tiempo, registre sus operaciones, y que pague lo que le corresponde al realizar el pago de sus tributos.