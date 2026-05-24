Perú se mantiene estancado en recaudación tributaria frente a la mayoría de países de América Latina. (Foto: Andina)
Perú se mantiene estancado en recaudación tributaria frente a la mayoría de países de América Latina. (Foto: Andina)
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Guadalupe Gamboa
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Perú continúa entre los países con menor capacidad de recaudación tributaria de la región. Según el reciente informe “Estadísticas tributarias en América Latina y el Caribe 2026” de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), el país se posicionó en el puesto 23 de 28 economías evaluadas.

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