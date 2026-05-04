La recaudación tributaria en Perú sumó casi S/ 72,000 millones en los cuatro primeros meses del 2026, según informó la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).

Solo en abril, los ingresos tributarios del Gobierno central sumaron S/ 24,962 millones, un incremento de 13.9% frente a similar mes del año previo. Así, se encuentran al alza durante los últimos 23 meses, es decir, casi dos años.

Actualmente se vienen logrando 23 meses de crecimiento continuo de la recaudación nacional. (Imagen: Sunat)

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¿Qué impulsó la mayor recaudación?

El resultado se explica por una serie de factores, entre ellos la mayor actividad económica reportada en marzo. El avance de ese mes generó obligaciones tributarias por un crecimiento estimado del PBI de alrededor de 1.5% y una demanda interna que se expandió en 7%, esto último llevó a una recaudación del IGV.

Solo en IGV se sumaron ingresos por S/ 9,094 millones en abril (19.2%), no solo por la demanda interna de marzo sino también por mayores pagos de algunos sectores como minería, comercio e industria no primaria.

De hecho, el reporte de la Sunat también refiere que se observó un efecto de las mayores cotizaciones de cobre y oro, pues elevó los ingresos de las empresas vinculadas a la producción y/o comercio de dichos metales.

Asimismo, el incremento en la recaudación está asociada a los resultados obtenidos por la campaña de Regularización Anual del Impuesto a la Renta (IR) correspondiente al ejercicio 2025, que empezó el 26 de marzo y se extendió hasta el 13 de abril. En IR se alcanzaron ingresos por S/ 14,781 millones (2%).

“A pesar de que la regularización registró una caída, debido al efecto estadístico de pagos extraordinarios registrado en el mismo mes del año anterior, habría crecido en 28.8%, sin considerar los mencionados pagos extraordinarios. Dichos resultados reflejan principalmente el incremento de las utilidades empresariales correspondientes al año 2025″, informaron.

En tanto, se indica una recuperación de obligaciones tributarias debido al impacto de las acciones de fiscalización y control para el cierre de brechas tributarias emprendidas por la SUNAT.

Adicionalmente, se reporta una mayor recaudación generada por la aplicación del ISC a la cerveza. Solo durante el mes de abril se registró un aporte de S/ 897 millones (34.1%) en ISC tanto por tributos aplicados a combustibles como a bebidas alcohólicas y apuestas a distancia.

Pese a esos aspectos, la Sunat también apunta que la caída del tipo de cambio en 7% mitigó un mayor avance de la recaudación, impactando principalmente en los ingresos tributarios vinculados a las importaciones y en el monto mensual declarado por los exportadores.