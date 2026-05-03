La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) ya ha procesado y abonado S/ 173 millones a los contribuyentes (personas naturales) que presentaron su Declaración de Renta 2025 y solicitaron su devolución.

Con este resultado, a la fecha, se han atendido 133,464 solicitudes presentadas antes de los vencimientos, reportó la entidad.

Destacaron también que, debido a la mejora de sus procesos, la Sunat permite la atención de las solicitudes de devolución en un plazo menor al establecido (45 días hábiles desde que se presenta la solicitud), lo que contribuye a que las personas naturales con un saldo a favor que declaran y cumplen con sus obligaciones tributarias, dispongan de sus recursos con mayor rapidez.

Las devoluciones atendidas corresponden a rentas de trabajo de trabajadores independientes y dependientes que durante el año 2025 generaron un saldo a favor por sus gastos deducibles de hasta 3 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), como los consumos con boletas de venta electrónicas en restaurantes, bares y hoteles o a consecuencia de las retenciones y pagos en exceso del Impuesto a la Renta en el año 2025.

El proceso de solicitud de devolución se realiza de forma sencilla a través del APP Personas con un equipo móvil (celular) o desde el portal Web de la Sunat (www.sunat.gob.pe), ambos servicios están disponibles las 24 horas del día durante toda la semana.

Al presentar su Declaración Jurada Anual, los contribuyentes pueden verificar si tienen un saldo a favor y solicitar, inmediatamente, la devolución, optando por el abono directo a su cuenta bancaria mediante el registro de su Código de Cuenta Interbancaria (CCI).

La Sunat recuerda que el CCI debe estar actualizado en moneda nacional y a nombre del beneficiario y, no corresponder a una cuenta de Compensación por Tiempo de Servicios (CTS).

Para obtener información detallada sobre las devoluciones del Impuesto a la Renta 2025 y los requisitos necesarios, así como los beneficios y facilidades implementados por la SUNAT, los contribuyentes pueden visitar el portal especializado https://renta.sunat.gob.pe/personas.