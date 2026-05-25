En el marco del bloque “Economía y generación de empleo” del primer debate presidencial técnico, el representante de Fuerza Popular (FP), Luis Carranza, recordó que luego de casi un lustro el Perú no ha podido recuperar su nivel prepandemia, pese a que otros países de América Latam sí lo lograron.

“El Gobierno de Pedro Castillo y de Roberto Sánchez no hicieron nada al respecto. Sin embargo, los peruanos somos resilientes”, anotó.

Carranza apuntó como los principales ejes del plan económico de Fuerza Popular el respeto a la autonomía del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) y del equilibro fiscal.

“En el plan de Juntos por el Perú no se aborda la estabilidad económica y no hay un respeto a la autonomía del BCRP”, comentó.

Sumó como uno de los pilares para dinamizar a la economía peruana al fomento de la inversión privada, abarcando desde el apoyo a las microempresas hasta el impulso de los grandes proyectos de inversión. Esto, a su vez, permitirá la generación de empleos.

“La inversión privada es fundamental para crear empleos. [Lo fomentaremos] con incentivos tributarios para formalizar empresas y también con garantías tributarias”, apuntó.

En este contexto, cuestionó que desde Juntos por el Perú se proponga un incremento del sueldo mínimo sin mayor análisis técnico. Recordó que este tipo de medida solo “arrincona” a las empresas más pequeñas.

Respecto a las finanzas públicas, indicó que desde Fuerza Popular apuestan por lograr una estabilidad. “Está nítidamente en el plan de Fuerza Popular. La regla fiscal tiene que cambiar, se tiene que controlar el gasto corriente y apostar por la inversión pública”, comentó.