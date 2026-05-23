La Vaca Loca, la propuesta enfocada en carnes del Grupo MAK, avanza con planes de expansión y evalúa abrir un nuevo local hacia finales del verano de 2027. Foto: Grupo MAK
La Vaca Loca, la propuesta enfocada en carnes del Grupo MAK, avanza con planes de expansión y evalúa abrir un nuevo local hacia finales del verano de 2027. Foto: Grupo MAK
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Karen Guardia Quispe
mailKaren Guardia Quispe

Con cuarenta años en el mercado inmobiliario —enfocado principalmente en el corretaje de propiedades—, el Grupo MAK ha diversificado con el tiempo sus líneas de negocio hacia dos sectores que registran un crecimiento de doble dígito: la gastronomía y el turismo. ¿Cómo evoluciona cada una de estas áreas y qué se proyecta para los próximos meses? Moisés Ackerman, presidente del directorio, e Isaac Ackerman, su hijo y gerente adjunto, explican a Gestión los planes que la empresa tiene previsto para este año en sus distintas líneas de operación.

TE PUEDE INTERESAR

¿Propina “obligatoria”? Lo que realmente pueden cobrarte restaurantes, bares y apps
MVCS impulsará reforma para centros comerciales, restaurantes y más: esto se trabaja
INEI: actividad de restaurantes aumentó 4.44%, mientras que el catering disminuyó

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.