En la división gastronómica, uno de sus principales conceptos del grupo MAK es Kauza, restaurante especializado en cocina peruana y variedades de causa limeña, que actualmente opera dos locales: uno en la calle Tarata (Miraflores) y otro en la avenida Conquistadores (San Isidro). “ Estamos evaluando abrir un nuevo local antes de que termine el año . La Molina es una posibilidad importante, aunque también seguimos atentos a oportunidades en Miraflores o Surco. Al final, en gastronomía, la ubicación lo es todo”, acotó Isaac Ackerman.

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El ejecutivo detalló que el segundo local de Kauza, inaugurado en diciembre en Conquistadores, representó una inversión significativamente mayor y fue diseñado para sostener el crecimiento futuro de la marca. “Ese local ya funciona con una cocina central que puede abastecer hasta cinco restaurantes Kauza. Desde ahí hoy operamos el local de Tarata y tenemos capacidad para seguir expandiéndonos”, indicó.

El concepto, agregó, ha tenido una buena recepción tanto del público local como extranjero. “En Tarata, cerca del 50% de nuestras ventas son turistas. Tenemos muy buenos comentarios porque el concepto mezcla comida criolla, ceviches y 17 variedades de causa, algo distinto dentro de la oferta peruana”, sostuvo. El grupo incluso proyecta internacionalizar la marca en el mediano plazo. “ La idea es salir al exterior en un horizonte de cuatro o cinco años, probablemente a mercados como Chile, Ecuador o incluso Miami ”, adelantó.

En paralelo, MAK también ha ingresado al segmento de bares y entretenimiento. Entre sus nuevas apuestas figura Volver, un bar de salsa ubicado en Barranco y orientado a un público adulto. “Es un concepto diferente, pensado para personas mayores de 35 años, desarrollado junto al grupo Bros, que tiene experiencia en entretenimiento”, manifestó Moisés Ackerman.

A ello se suma Espacio Oculta, otro bar inaugurado recientemente en Barranco, así como los planes de expansión de La Vaca Loca, su tradicional propuesta gastronómica enfocada en carnes. “La Vaca Loca viene caminando bien. Hemos remodelado la terraza y estamos buscando un nuevo local para abrir hacia finales del verano del 2027 ”, comentó Ackerman. Entre las zonas que evalúan figuran Surco y el eje de Primavera.

Entre las novedades del Grupo MAK se encuentra el desarrollo de una propuesta: Brandos Bestial, una sanguchería inaugurada hace apenas unas semanas en Santa Cruz, cerca del óvalo Gutiérrez (Miraflores). “La apertura superó todas las proyecciones. En los primeros días tuvimos sold out”, recordó Isaac Ackerman. El concepto apunta a un formato más compacto y escalable. “La idea es desarrollar hasta 40 locales de Brandos en el Perú. Es un formato más pequeño, inspirado en sabores americanos, pero adaptado al paladar peruano”, explicó.

La propuesta incluye sánguches con ingredientes y salsas locales, además de bebidas como matcha japonés, café peruano y otros productos complementarios. “Es una carta más reducida y ágil, pensada para crecer rápido”, añadió.

Para Moisés Ackerman, el crecimiento gastronómico del grupo responde también a su experiencia inmobiliaria. “Nuestro diferencial es que somos inmobiliarios. Sabemos conseguir buenos locales, en buenas ubicaciones y a precios adecuados. Ahí está buena parte de la ventaja competitiva”, subrayó.

El desempeño de las marcas gastronómicas en lo que va del año ha sido positivo. Según el grupo, Kauza viene registrando ventas alrededor de 25% por encima de lo proyectado, mientras que Brandos duplicó las expectativas iniciales tras su apertura . “Hay mucho consumo en el país y eso se refleja en los restaurantes. Nosotros vemos un mercado todavía con espacio para seguir creciendo”, señaló Moisés Ackerman.

La Vaca Loca, la propuesta enfocada en carnes del Grupo MAK, avanza con planes de expansión y evalúa abrir un nuevo local hacia finales del verano de 2027. Foto: Grupo MAK

División hotelera y los desarrollos del Grupo MAK

En hotelería, la empresa mantiene presencia en ciudades como Chiclayo, Piura, Trujillo y Lima, con foco especial en Miraflores, donde prevén seguir creciendo. “ Estamos avanzando muy bien y proyectamos tomar entre dos y tres hoteles más por año. En Lima tenemos mucho apetito por seguir creciendo en Miraflores porque es el principal polo turístico del país ”, comentó el presidente del Grupo MAK.

Actualmente, el Grupo MAK opera 18 hoteles y registra una ocupación anual promedio de 75%. “ Tenemos meses bajos, pero en promedio estamos alrededor del 75% de ocupación anualizada. En temporadas altas y fechas específicas superamos el 95% ”, dijo.

El desempeño del sector hotelero, anotó, está estrechamente ligado a los grandes eventos que se realizan en el país. “La hotelería va de la mano con lo que ocurre en el Perú. La final de la Copa Libertadores llenó todos los hoteles de Lima y elevó significativamente las tarifas. Lo mismo ocurre con conciertos y eventos masivos como los de Shakira o partidos internacionales. Todo eso mueve la ocupación y dinamiza la economía”, indicó.

En esa línea, adelantó que la cadena viene fortaleciendo su vínculo con el fútbol profesional. “Estamos armando paquetes para equipos que viajan a provincias, incluyendo hospedaje, reservas en restaurantes y entradas a los partidos”, explicó.

Respecto a los planes de expansión, el vocero indicó que aún evalúan ingresar a mercados como Arequipa y Cusco. “Son plazas más complejas de manejar. Para que el modelo funcione necesitamos tener al menos cuatro hoteles por ciudad. Además, en el norte y Lima tenemos la ventaja de la conectividad terrestre, mientras que depender de vuelos complica la operación”, sostuvo.

Sobre las nuevas aperturas, precisó que el crecimiento dependerá de las oportunidades que surjan en el mercado. “Nuestro modelo es alquilar hoteles, por lo que buscamos ofertas atractivas y sostenibles. Con la experiencia e información que manejamos sabemos cuándo una operación puede ser rentable. Este año podríamos incorporar uno, tres o incluso cinco hoteles, dependiendo de las oportunidades que aparezcan”, afirmó.