Strip center del Grupo Yes estaría culminado en el segundo semestre de este año. (Proyección: Grupo Yes)
Strip center del Grupo Yes estaría culminado en el segundo semestre de este año. (Proyección: Grupo Yes)
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Mayumi García
mailMayumi García

En Perú, detrás de marcas premium como Boss, Hugo, Adolfo Domínguez, Geox, entre otras, se encuentra Grupo Yes, operador con más de 35 años en el mercado retail que este 2026 viene concretando un ambicioso plan de crecimiento que traspasa la apertura de tiendas. El representante de marcas globales en territorio local ha sumado un “jugador más” a su exclusivo portafolio, a la vez que este año inaugurará un strip center con marcas de lujo en San Isidro.

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