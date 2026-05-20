Tomás Vega, director general de la firma, detalló que el nuevo sello que se suma a la cartera es Montblanc, una marca alemana de lujo, propiedad del Grupo Richemon, orientada a la oferta de artículos de escritura, relojes, artículos de cuero y accesorios de alta gama. Dicha firma actualmente tiene un punto de venta temporal en el centro comercial Jockey Plaza; sin embargo, en setiembre próximo tendrá habilitada su flagship de más de 120 metros cuadrados (m2) en este mismo mall.

“A finales del 2025 cerramos el acuerdo de representación y este año estamos trabajando en lo que será la tienda insignia de la marca en el Jockey Plaza, siendo que hemos previsto una ubicación estratégica, junto a marcas de su nivel como Louis Vuitton y Dolce & Gabbana”, explicó el ejecutivo.

La inversión estimada para la apertura de esta tienda es de alrededor de US$ 500,000; en tanto, el plan trazado para la marca incluye una segunda ubicación en el Bolulevard El Bosque (San Isidro) antes de los próximos dos años y un punto de venta en el área retail del nuevo aeropuerto Jorge Chávez. Al respecto, Vega incidió en el positivo performance de la marca, con un ticket promedio de compra de US$ 300 a US$ 400.

“Grupo Yes todo este tiempo se ha especializado en el manejo de marcas premium y esta es la primera marca de lujo que tenemos en portafolio, la cual a este momento ha superado ampliamente nuestras expectativas de ventas, pese a que se encuentra en un local pequeño. Entonces, creemos que cuando tengamos la tienda con el doble de capacidad de la de ahora, con muchos más productos en exhibición, el potencial de la marca se extenderá y permitirá tener transacciones que superarían el millón de dólares anual”, proyectó el ejecutivo.

Adicional a Montblanc, Grupo Yes negocia el ingreso de una segunda marca de lujo europea, cuya incorporación al portafolio se daría también este año.

Expansión con marcas premium

Vega sostuvo que dentro de las marcas que actualmente gestiona Grupo Yes, son Boss, Hugo, Adolfo Domínguez y Geox, con las que se han planificado nuevos puntos de venta y remodelaciones. Así, el ejecutivo mencionó que en las siguientes semanas se aperturará una tienda de Boss y una de Geox en Cenco La Molina.

A ello, se sumará a fines de año, la inauguración de otra locación de Hugo en el outlet que construye el Jockey Plaza en Surco. “Asimismo, buscamos tener una tienda multimarca en la que exhibiremos todas nuestras marcas”, añadió Vega.

En cuanto a remodelaciones, la firma recientemente ha culminado la mejora de las tiendas de Adolfo Domínguez y Hugo en el centro comercial Real Plaza Salaverry y, próximamente, se renovará la locación de Boss en Larcomar.

“Para nosotros, este es un año muy activo en cuanto a expansión. Buscamos estar en puntos claves de la Lima Moderna y Top, pero también estamos interesados en crecer en Lima periferias. De hecho, tenemos una serie de reuniones con operadores la próxima semana, quizá podamos llegar con algunas de nuestras marcas a espacios como Megaplaza, en Lima Norte, donde vemos que hay muchísimo poder adquisitivo por las ventas que tenemos en la web”, remarcó.

Tras la expansión en Lima periferias, el vocero indicó que el siguiente paso se enfocaría en el interior del país, principalmente, la ciudad de Trujillo.

Director general del Grupo Yes, Tomás Vega.

Strip center con marcas de lujo

Grupo Yes en sociedad con operadores extranjeros han venido impulsando la ejecución de un strip center, situado en la tercera cuadra de la avenida El Bosque, en San Isidro. El centro comercial —ejecutado sobre un terreno alrededor de 800 m2— tendrá un área comercial de 1,515 m2 y estaría abierta al público en el cuarto trimestre de este año.

“Es un strip center que tendrá cinco niveles y siete tiendas. Por el momento, las marcas que se ubicarán en este punto son Carolina Herrera, Polo Ralph Lauren, Lacoste, la francesa L’Occitane y, probablemente, un par de marcas más que aún no puedo comentar”, adelantó.

Vega destacó que este proyecto consolida aún más el Boulevard El Bosque, donde ahora se alojan tiendas de Boss, Adolfo Dominguez, Bimba y Lola, Tous, Malva, Boggi Milano, entre otras.

“Además, a este circuito de la avenida El Bosque también está por llegar María Almenara con su propuesta de productos saludable denominada Silvestre. Nuestro objetivo sigue siendo fortalecer el mix de El Bosque, de modo que se convierta en la calle más importante de marcas premium y de lujo de Lima”, finalizó.