De acuerdo con el Informe Técnico Sustentatorio (ITS) del proyecto denominado “Implementación del Nuevo Almacén de Productos Terminados, ampliación de Almacén de Materia Prima e Insumos, Implementación de 02 nuevas líneas de producción de agua y bebidas carbonatadas e implementación de Conexión de Nitrógeno”, presentado al Ministerio de la Producción (Produce), Embotelladora Caral S.A.C. busca fortalecer la capacidad operativa de su planta ubicada en el ex Fundo Huaral, en Lima, ante una mayor demanda en el mercado de bebidas.

En ese contexto, la iniciativa contempla la implementación de nuevas líneas de producción de agua y bebidas carbonatadas, la ampliación de almacenes y mejoras operativas orientadas a optimizar los procesos productivos y logísticos de la empresa.

El proyecto contempla una inversión superior a S/ 13 millones y será ejecutado dentro de las instalaciones ya aprobadas de la Planta Caral, de acuerdo con el expediente presentado por la empresa.

Las nuevas líneas de producción responden al incremento de la demanda de bebidas por parte del mercado.

Nuevas áreas para almacenamiento y producción

El nuevo almacén de productos terminados tendrá una superficie de 6,800 metros cuadrados (m2), mientras que la ampliación del almacén de materia prima e insumos abarcará otros 2,000 m2.

A ello se sumarán 4,400 m2 destinados a las dos nuevas líneas de producción de agua y bebidas carbonatadas, las cuales responden a un incremento en la demanda de los productos por parte del mercado.

Asimismo, la empresa indicó que la implementación del almacén de productos terminados permite una mejora del control de trazabilidad, reducción de tiempos de despacho y disminución de pérdidas por deterioro o errores de inventario.

Embotelladora Caral estima que las obras del proyecto demandarán ocho meses. (Foto: GEC)

Obras y mejoras operativas

Otro de los componentes incluidos en proyecto es la Implementación de Conexión de Nitrógeno, la cual responde a una mejora del producto, donde se inyecta pequeñas cantidades de nitrógeno para evitar la flacidez de la botella durante el envasado.

El expediente también precisa que la planta ya cuenta con un tanque de nitrógeno habilitado para las operaciones aprobadas. Asimismo, el proyecto contempla nuevas conexiones de nitrógeno (a través de cilindros) a líneas aprobadas.

En paralelo, el ITS señala que el plazo para la ejecución del proyecto es de ocho (8) meses e incluye actividades de obras provisionales preliminares, obras civiles, montaje mecánico, montaje eléctrico, montaje de tuberías y puesta en servicio.

Expansión progresiva en Huaral

La Planta Caral ya cuenta con una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) aprobada por Produce desde el 2021. Además, Embotelladora Caral obtuvo aprobaciones ambientales adicionales en 2024 y 2025 para implementar componentes auxiliares de recepción, almacenamiento y despacho, así como un almacén de producto terminado y una central de respaldo energético.

La planta se ubica sobre un terreno de más de 157,000 m2 en Huaral y el ITS indica que la vida útil estimada tanto de la operación como de los nuevos componentes será de aproximadamente 30 años.

Produce recibirá comentarios y observaciones sobre la propuesta presentada por Embotelladora Caral hasta el 21 de mayo de 2026, como parte del procedimiento de evaluación ambiental del proyecto.