Embotelladora Caral proyecta implementar dos nuevas líneas de producción de agua y bebidas carbonatadas.
Embotelladora Caral proyecta implementar dos nuevas líneas de producción de agua y bebidas carbonatadas.
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Dax Canchari Reyes
mailDax Canchari Reyes

Ante una mayor demanda en el mercado de bebidas, Embotelladora Caral S.A.C. —vinculada al grupo AJE y a marcas como Kola Real, Cielo y Sporade— avanza con un proyecto de expansión que contempla una inversión millonaria para reforzar su capacidad productiva en Lima.

TE PUEDE INTERESAR

Grupo Gloria compra San Mateo: ¿se viene una guerra en el mercado de agua embotellada?
Tiendas 3A abre su primera tienda temática en alianza con Agua Cielo y replicará formato
ISM y Aje en disputa por Cielo y Kola Real: denuncias y todo sobre el caso en Indecopi

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.