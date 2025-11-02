Ajeper e ISM se encuentran en una controversia en Indecopi por uso de marcas de bebidas. (Foto: Andina).
Josimar Cóndor
Entre las historias de empresas y/o marcas peruanas unidas por lazos familiares, la protagonizada por Ajeper (Grupo AJE) e ISM con la familia Añaños se encuentra claramente entre las más emblemáticas. Sin embargo, del inicio de operación de la primera firma con la producción de la marca Kola Real a fines de la década de 1980 en Ayacucho, varias décadas y personajes han pasado, y la hermandad comercial que parecían mostrar se habría terminado en una actual disputa en el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) por el uso de las marcas Cielo, KR, Kola Real y Sabor de Oro. ¿Cuál la verdad “embotellada” en esta controversia que divide las aguas de ambas empresas?

