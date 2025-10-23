La primera en dar un paso formal ha sido la estadounidense PepsiCo, que acaba de iniciar el proceso para inscribir en el país su marca Sting. ( Foto: Pexels)
La primera en dar un paso formal ha sido la estadounidense PepsiCo, que acaba de iniciar el proceso para inscribir en el país su marca Sting. ( Foto: Pexels)
Las categorías de bebidas concentran uno de los mayores gastos dentro de la canasta familiar peruana y se desarrollan en un entorno altamente competitivo, donde confluyen marcas locales e internacionales. De acuerdo con Nielsen IQ, desde marzo se observan señales de recuperación, especialmente en categorías impulsadas por un mayor surtido, la innovación y la expansión de puntos de venta. En medio de esta carrera cada vez más intensa por diferenciarse e introducir nuevos productos, Gestión identificó que varias compañías internacionales ya han iniciado gestiones para establecer contacto con el mercado peruano. ¿De quiénes se trata?

