Durante los días 25 y 26 de agosto, se contabilizaron 240 solicitudes de registro de marcas presentadas ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi). Estas gestiones reflejan, por un lado, acciones preventivas para resguardar signos distintivos y, por otro, movimientos orientados a un posible desembarco comercial en el Perú. En ese conjunto de trámites, destacó de manera particular la participación de compañías de origen español.

La primera firma identificada en este proceso es Europastry, que ha iniciado el trámite de inscripción ante el Indecopi en la clase 30, categoría que agrupa productos como pan, bollería, pastelería y sus versiones congeladas.

Se trata de una multinacional española de origen familiar, especializada en la producción y distribución de masas congeladas —panes, bollería y pastelería—, que en 2024 registró ventas superiores a los 1,506 millones de euros. El movimiento ante la oficina peruana de propiedad intelectual podría interpretarse como un paso preventivo para proteger su marca en el mercado local, o bien como una señal de interés en un eventual ingreso directo al país.

Logo de Europastry. (Fuente: Indecopi)

Perfil del gigante del sector alimentario

Fundada en 1987 y con sede en Sant Cugat del Vallès (Barcelona), Europastry se ha consolidado como líder del sector en España y uno de los principales operadores mundiales en masas congeladas. Solo en el primer semestre de 2025 registró ingresos cercanos a los 800 millones de euros, lo que refuerza su posición en un mercado altamente competitivo.

La compañía cuenta con 27 plantas de producción en Europa y América, además de 30 oficinas comerciales, y atiende a más de 90,000 clientes en 80 países. Sus operaciones internacionales han mostrado una expansión sostenida: en 2024 inauguró una planta culinaria “carbon neutral” en Oldenzaal (Países Bajos), con una inversión de 19 millones de euros, dedicada a una nueva línea de producción de cookies.

Ese mismo año completó la integración de los negocios de Dawn Foods en Europa, Oriente Medio, Asia y Pacífico, incluyendo dos plantas en Países Bajos y Reino Unido, con lo que se consolidó como primer proveedor europeo de productos de “American Bakery”, como muffins y cookies. Actualmente, el 56 % de sus ventas provienen de mercados fuera de España, con Estados Unidos como segundo país en relevancia tras el doméstico.

En el caso de Perú, no se ha encontrado evidencia de oficinas, filiales, centros de producción o distribución directa, pese a qu dispone de más de 600 distribuidores y presencia en mercados de América Latina, con oficinas en Colombia, Chile y México.

Laboratorio da señales de expansión local

La segunda compañía española identificada en este proceso es Bioiberica, que registró en Perú dos de sus marcas —Nucleoforce Performance y Nucleoforce Immunity— dentro de las clases 01 y 31 de la nomenclatura de Indecopi. Estas abarcan desde aditivos químicos para alimentación y cuidado de crustáceos hasta alimentos destinados a la nutrición de animales. y suplementos nutritivos destinados a gambas y otros cultivos acuícolas.

En el caso de Perú, Bioiberica cuenta con actividad comprobada a través de distribuidores locales, por lo que la esta inscripcion podría ser una posible ampliación de portafolio o una protección de imagen local. En febrero de 2020 lanzó en el mercado peruano —junto con Colombia— el producto Palbio 50 RD, un ingrediente proteico destinado a la nutrición animal. Este ingreso se realizó de la mano de Quimtia, su distribuidor oficial en ambos países. Aunque la multinacional no posee instalaciones propias en Perú, su alianza con Quimtia confirma un canal de distribución establecido y una estrategia de presencia en el mercado local.

Logo de Nucleoforce Immunity. (Foto: Indecopi)

La firma fundada en 1975 se ha consolidado como referente global en la investigación, producción y comercialización de biomoléculas de alto valor biológico para salud humana, animal y vegetal. Es reconocida como líder mundial en la producción de heparina, y también sobresale en ingredientes como condroitín sulfato, glucosamina, ácido hialurónico, colágeno tipo II nativo y extractos de tiroides. Actualmente dispone de nueve centros de producción en Europa y América —España, Italia, Polonia, Alemania, Estados Unidos, México y Brasil—, desde los que distribuye un portafolio de más de 100 productos a más de 80 países.

Logo de Nucleoforce Performance. (Foto: Indecopi)

¿Nueva marca de galletas en Perú?

Un importante jugador del sector alimentario también ha iniciado el proceso de registro de una de sus marcas en Perú. Se trata de Galletas Gullón, S.A., el principal fabricante español de galletas y uno de los más relevantes en Europa. Fundada en 1892 en Aguilar de Campoo (Palencia), la compañía mantiene un carácter familiar centenario, algo poco común en la industria.

Logo de Choco Bom. (Fuente: Indecopi)

En esta ocasión, Gullón solicitó ante Indecopi la inscripción de su marca Choco Bom en la clase 30, correspondiente a productos como galletas, pastelería y confitería. Dentro de su portafolio —que supera las 700 referencias— la línea Choco Bom destaca por su enfoque en galletas de chocolate y de especialidad. Esta familia de productos se ha consolidado como una de las más dinámicas dentro de su categoría.

Si bien Gullón cuenta con una sólida presencia internacional —exporta a más de 120 países— no se ha identificado la comercialización directa de la línea Choco Bom en Perú. No obstante, dada la trayectoria y reconocimiento de la marca a nivel global, es posible que distribuidores independientes hayan realizado importaciones puntuales de dicha gama.

Empresa española de aditivos busca registrar su marca

Otra compañía española identificada en este proceso es Asúa Products, que inició el trámite de inscripción en las clases 1 y 4 de Indecopi, categorías que incluyen distintos tipos de aditivos y lubricantes industriales.

Con más de seis décadas de trayectoria, la empresa se ha especializado en la fabricación de estabilizantes y aditivos para PVC, destacando por la producción de “one-packs” personalizados para aplicaciones en tuberías, perfiles, cables, inyección y lámina. Además, cuenta con la gama ASPRO, orientada al sector del caucho.

En el plano internacional, Asúa Products mantiene una sólida actividad exportadora con operaciones en América y Asia, donde destacan mercados como México, Estados Unidos y diversos países sudamericanos. Sin embargo, en el caso de Perú no existen fuentes públicas que confirmen exportaciones directas de la compañía. En este contexto, el registro de marca ante Indecopi podría responder tanto a una estrategia preventiva de protección de imagen como a un eventual interés en explorar oportunidades de expansión en el mercado local.

Logo Asúa Products. (Fuente: Indecopi)