Gestión identificó a varias compañías españolas que han iniciado el proceso de registro de sus marcas en el mercado peruano. (Foto: iStock)
Gestión identificó a varias compañías españolas que han iniciado el proceso de registro de sus marcas en el mercado peruano. (Foto: iStock)
Únete a nuestro canal
Newsletter Empresas
Alejandro Milla
mailAlejandro Milla

Según datos oficiales de ProInversión, España se consolida como el segundo mayor inversor extranjero en el Perú, al concentrar cerca del 17 % del total de inversión directa. Este peso en el flujo de capitales no solo refleja la histórica presencia de firmas ibéricas en sectores clave como energía, telecomunicaciones e infraestructura, sino también el renovado interés por ampliar operaciones en el mercado. En ese marco, nuevas compañías españolas de distintos rubros han ejecutado contacto directo con el mercado peruano. Conozca de quiénes se trata.

TE PUEDE INTERESAR

Del retail a los alimentos: las empresas de China que exploran su ingreso a Perú
Fischer y Avebe, los gigantes industriales europeos que dan su primer paso en Perú
Pepsico vs. Bimbo: el “picante” duelo en Perú por registro y empaque de Doritos y Takis

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.