Mercado. Predomina sesgo comprador desde inicios de la semana. (Foto: César Salhuana Galarreta/Diario Gestión)
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Omar Manrique
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Guillermo Westreicher Herrera
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Una ola compradora se desató esta semana en la Bolsa de Valores de Lima (BVL), conforme el conteo de la ONPE avanza y el mercado hace sus proyecciones sobre quién de los dos candidatos presidenciales será proclamado ganador por el JNE, ¿qué se observó en el mercado?

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