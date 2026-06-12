La demanda por acciones de empresas locales se acrecentó e impulsó sus cotizaciones, en algunos casos a máximos históricos. El índice General de la BVL avanzó ayer casi 4% (3.92%) y desde el lunes acumula un alza de 7.9%.

Al igual que en el mercado cambiario, en el que el dólar flaquea frente al sol, la plaza bursátil limeña es acicateada por las estimaciones de bancos, bancos de inversión, fondos, AFP y extranjeros sobre una mayor probabilidad de que Keiko Fujimori (Fuerza Popular) venza en los comicios a Roberto Sánchez Juntos por el Perú (JP).

La conservadora es considerada Market friendly, o amigable para los mercados, por su apego a las bases macroeconómicas que han permitido que, desde los 90, la economía local crezca en la mayor parte del tiempo por encima del promedio de Latinoamérica. Su contrincante, pese a la moderación que exhibió entre la primera y segunda vuelta electoral y su promesa de respeto a la inversión privada, causa incertidumbre por sus propuestas revisionistas del modelo económico.

Analistas estiman una mayor probabilidad de que Keiko Fujimori (Fuerza Popular) venza en los comicios a Roberto Sánchez Juntos por el Perú (JP). Composición: Gestión

Final

Será una final de fotografía, pero el mercado asigna mayor probabilidad de que Fujimori gane las elecciones, lo que se considera un escenario positivo, señaló el head of equity strategy de LarrainVial Research, Luis Ramos.

En el presente año, la BVL subiría 31% si el modelo económico se mantiene, la economía crece 3%, la tasa de interés del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) continúa en 4.25% y los precios de los metales siguen en niveles elevados, dijo el vicepresidente de research de Credicorp Capital, Miguel Leiva, en BVL Market Watch.

En el mismo foro, Alonso Choquecota, equity research partner de BNB Valores Perú SAB, comentó que la bolsa local es impulsada por el sesgo alcista de los metales, y proyectó que, de ser ungida Fujimori, la BVL tiene espacio para escalar adicionalmente entre 10% y 15%. En tanto, Pablo Leno, gerente general de Renta4 SAB prevé una subida potencial de 14% en ese mismo escenario poselectoral.

Evolución del índice general de la BVL en junio.

Reacción

La reacción de los mercados, con altibajos desde la primera vuelta, se explica al tratarse de dos plataformas políticas y económicas –las de Fujimori y Sánchez– a muy distintas, sostuvo el gerente general de Kallpa SAB, Alberto Arispe. Como los precios de las acciones responden a fundamentos económicos, el mercado traza expectativa sobre los flujos de caja futuros que generan las compañías. “Entonces, si hay propuesta como las de Roberto Sánchez, los flujos de caja bajarían y los precios (de las acciones) también”, manifestó.

La plaza local sube desde el lunes al descontar la victoria de Keiko Fujimori, por su plataforma económica más “amigable” con el mercado, añadió. Sin embargo, advirtió que el resultado de los comicios presidenciales aún no está definido.

“El que está comprando (hoy) está tomando un riesgo. No tiene nada de malo, pero debe ser consciente de que está tomando un riesgo elevado porque todo lo que estamos viendo ahora son proyecciones”, expresó.

“Aún no se define, hay que mantener calma. Actuemos con cautela y esperemos que el polvo se asiente, para luego tomar una decisión”, aconsejó Leno.

Gran parte de la subida de la BVL quizás ya se dio, al internalizar la victoria de Fujimori, por lo que se debe poner atención en aquellos que recientemente han actuado especulativamente a la espera de alzas adicionales, agregó.

Oportunidades en sectores

Ronald Oshiro, jefe de research de Intéligo SAB, consideró que dos sectores en particular presentan “muy buenas perspectivas” en la bolsa limeña en el corto y mediano plazo: infraestructura y salud.

Por un lado, se observan más construcciones emprendidas por el sector público, con el Plan Nacional de Infraestructura definido para los próximos cinco años, en el que se dará prioridad a 72 proyectos por S/ 144,000 millones, dijo. Destacan obras como la Carretera Central y la Línea 2 del Metro, refirió el analista.

Asimismo, por el lado privado, en minería, el ciclo alcista de los commodities es un catalizador para la inversión, especialmente en yacimientos cupríferos, lo que a su vez impulsa el desarrollo de infraestructura, afirmó.

SOBRE EL AUTOR Omar Manrique Economista periodista. Estudió economía en Pontificia Universidad Católica del Perú. Editor de Finanzas por 10 años.

SOBRE EL AUTOR Guillermo Westreicher Herrera Economista con trayectoria en periodismo y medios digitales.

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