Llegada de las actas de votación presidencial de segunda vuelta de Paterson Estados Unidos a la sede de la ONPE. (Foto: Hugo Pérez / @photo.gec)
Llegada de las actas de votación presidencial de segunda vuelta de Paterson Estados Unidos a la sede de la ONPE. (Foto: Hugo Pérez / @photo.gec)
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Redacción Gestión
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presentaron recursos ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para anular algunos votos.

La agrupación de

Según Carlos Zafra Flores, personero legal de JP, se detectaron “548 patrones de repetición exacta” en favor del partido de Fuerza Popular, los cuales “desafían toda probabilidad matemática”.

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Por su parte, recursos que exigen la nulidad de votos en mesas de sufragio, e incluso también de locales de votación en Puno, que son alrededor 7,000 votos.

Actas contabilizadas de la ONPE van al 98.236%. JNE se encarga de realizar audiencias de recuento ante observaciones. Foto: Hugo Pérez / @photo.gec
Actas contabilizadas de la ONPE van al 98.236%. JNE se encarga de realizar audiencias de recuento ante observaciones. Foto: Hugo Pérez / @photo.gec

José Benel Alvarado Rojas, personero legal del partido de Keiko Fujimori, señaló que se impidió a los acreditados ingresar a las aulas en la previa de la jornada electoral del 7 de junio.

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Argumentó que , lo que genera una “razonable duda” sobre la transparencia.

Sostienen que las actas de instalación no tienen las firmas de los personeros de Fuerza Popular.

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