Keiko Fujimori declara a la prensa (Fotos: Mario Zapata/GEC)
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Redacción Gestión
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, las cuales principalmente provienen de Lima Metropolitana.

Fujimori indicó que sería apresurado declarar a un ganador de la segunda vuelta de

“De acuerdo con el análisis que ha hecho Lucho Dyer (jefe de personeros de Fuerza Popular) y que hemos visto también de algunas personas que manejan las estadísticas, hay muchas esperanzas, sobre todo en el voto extranjero y en las actas observadas”, señaló desde los exteriores de su vivienda en el distrito limeño de San Borja.

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La candidata presidencial agregó que

Fujimori también indicó que se registraron incidentes durante la jornada electoral, aunque los calificó como hechos aislados que fueron denunciados ante el Ministerio Público y que, según dijo, no alteraron el desarrollo del proceso.

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Por ello, destacó que el Jurado Nacional de Elecciones y la ONPE actuaron de inmediato ante la detección de cédulas rayadas denunciadas por los personeros de Fuerza Popular, corrigiendo la situación y reemplazando el material.

Fujimori indicó que se registraron incidentes durante la jornada electoral, aunque los calificó como hechos aislados que no alteraron el desarrollo del proceso electoral. (Fotos: Mario Zapata/GEC)
Fujimori indicó que se registraron incidentes durante la jornada electoral, aunque los calificó como hechos aislados que no alteraron el desarrollo del proceso electoral. (Fotos: Mario Zapata/GEC)

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