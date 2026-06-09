La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, señaló que se encuentra a la espera de los resultados del voto en el extranjero y de la resolución de las actas observadas, las cuales principalmente provienen de Lima Metropolitana.

Fujimori indicó que sería apresurado declarar a un ganador de la segunda vuelta de las Elecciones 2026 en este momento y recalcó que es necesario esperar a que culmine el conteo oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

“De acuerdo con el análisis que ha hecho Lucho Dyer (jefe de personeros de Fuerza Popular) y que hemos visto también de algunas personas que manejan las estadísticas, hay muchas esperanzas, sobre todo en el voto extranjero y en las actas observadas ”, señaló desde los exteriores de su vivienda en el distrito limeño de San Borja.

La candidata presidencial agregó que ya existen “puentes de diálogo” con el partido Juntos por el Perú, que tiene como candidato a Roberto Sánchez, así como con otras fuerzas políticas con representación en el Congreso bicameral.

Fujimori también indicó que se registraron incidentes durante la jornada electoral, aunque los calificó como hechos aislados que fueron denunciados ante el Ministerio Público y que, según dijo, no alteraron el desarrollo del proceso.

Por ello, destacó que el Jurado Nacional de Elecciones y la ONPE actuaron de inmediato ante la detección de cédulas rayadas denunciadas por los personeros de Fuerza Popular, corrigiendo la situación y reemplazando el material.