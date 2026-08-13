Este miércoles 12 de agosto se llevó adelante la segunda jornada del examen de admisión 2026-II de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI). Postularon más de 5,500 jóvenes con la expectativa de obtener una de las 1,450 vacantes disponibles.

Esta evaluación forma parte de las tres que contempla el proceso de ingreso a esta casa superior de estudios.

Voceros de la UNI recordaron que los resultados del lunes 10 y del miércoles 12 no son determinantes, dado que se requiere sumar los puntajes obtenidos en las tres fechas para saber si el postulante consiguió vacante, informó la Agencia Andina.

El examen del lunes contempló temas relacionados con Aptitud Académica y Humanidades. Mientras tanto, la evaluación de hoy miércoles 12 correspondió al área de Matemática.

En ambas jornadas, las puertas de la casa de estudios se abrieron a las 7:00 de la mañana y, dos horas después, se cerraron para dar inicio a la prueba en las más de 120 aulas habilitadas para esta jornada.

Estos ambientes cuentan con cámaras de seguridad y docentes encargados de supervisar el normal desarrollo del examen.

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📚 Este miércoles 12 de agosto continuamos con la segunda jornada: Matemática. Invitamos nuevamente a la prensa a acompañarnos y ser parte de esta experiencia.#UNIEnLosMedios #AdmisiónUNI20262 pic.twitter.com/4OMur8W096 — UNI (@UNIoficial) August 11, 2026

Los resultados de la jornada de hoy estarán disponibles en la plataforma de Admisión de la UNI. Para conocer el puntaje obtenido, los postulantes deberán hacer clic en este sitio oficial y buscar la sección correspondiente a los resultados del proceso de Admisión 2026-II.

El viernes 14 de agosto los postulantes darán el examen de física y química.(Foto: GEC)

Los tres exámenes

El proceso de Admisión 2026-II contempla tres exámenes ordinarios los días 10, 12 y 14 de agosto de 2026, según el cronograma oficial de la UNI. Asimismo, la institución programó una prueba de aptitud vocacional para los postulantes a Arquitectura.

- Lunes 10 de agosto: Aptitud Académica y Humanidades.

- Miércoles 12 de agosto: Matemática.

- Viernes 14 de agosto: Física y Química.