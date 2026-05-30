La Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) busca ampliar su presencia fuera de Lima mediante la creación de filiales y centros preuniversitarios en distintas regiones del país, una estrategia con la que espera incrementar la formación de profesionales vinculados a sectores clave para el desarrollo productivo nacional.

Según el rector Arturo Talledo Coronado, la meta es aumentar significativamente la cantidad de ingenieros formados por la institución. Actualmente, la UNI gradúa alrededor de 1,000 ingenieros por año, aunque considera que el país requiere una oferta mucho mayor de profesionales con formación especializada.

El académico sostuvo que la expansión permitiría acercar la educación en ingeniería a jóvenes de provincias y responder a las necesidades productivas de cada región.

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Chancay encabeza proyectos de expansión

La propuesta contempla establecer primero centros preuniversitarios y posteriormente filiales universitarias en localidades con interés en albergar una sede de la UNI.

“Lo que planteamos es que la UNI vaya a provincias y establezca primero sus centros preuniversitarios y también sus filiales para algunas carreras importantes que le interesen a cada región”, manifestó.

Entre los proyectos más avanzados figura Chancay, donde se encamina una donación de terrenos para desarrollar infraestructura vinculada a la universidad.

Talledo indicó que también existen acercamientos con localidades como Urubamba y diversas zonas de la Amazonía, cuyos representantes han manifestado interés en impulsar proyectos educativos de este tipo.

Chancay figura entre las localidades con proyectos avanzados para albergar una sede de la universidad. (Foto: Difusión)

Ahora bien, el titular de la UNI consideró que la descentralización de la educación superior no pasa necesariamente por la creación de nuevas universidades públicas.

A su juicio, el Estado debería priorizar el fortalecimiento de instituciones ya consolidadas para garantizar estándares de calidad académica y una mejor utilización de los recursos públicos.

En esa línea, planteó que universidades especializadas en ciencia y tecnología puedan ampliar vacantes, desarrollar filiales y extender capacidades de investigación e innovación hacia otras regiones del país.

Carreras tecnológicas impulsan demanda laboral

Ingeniería de Software, Ciberseguridad e Ingeniería Biomédica destacan entre las carreras con mayor proyección.

El rector destacó que las carreras de ingeniería continúan registrando una elevada demanda por parte del sector privado, que mantiene interés permanente en captar estudiantes y egresados de la UNI.

Entre las especialidades que ganan protagonismo mencionó Ingeniería de Software, Ingeniería Biomédica y Ciberseguridad, áreas vinculadas a la transformación digital y los nuevos requerimientos del mercado laboral.

Asimismo, resaltó el crecimiento de disciplinas como robótica, mecatrónica, automatización e inteligencia artificial, además de iniciativas relacionadas con electromovilidad, baterías de litio e hidrógeno verde, sectores que podrían generar nuevas oportunidades de desarrollo económico en el país.