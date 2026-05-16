El presidente de la República, José María Balcázar, promulgó la ley que establece el uso prioritario de colegios y universidades, públicas y privadas, como centros de votación durante los procesos electorales.

Durante su intervención, el jefe de Estado explicó que la norma modifica la Ley Orgánica de Elecciones con el objetivo de facilitar el trabajo de los organismos electorales en la organización de la segunda vuelta.

“Estamos publicando la autógrafa de ley que acaba de llegar del Congreso, la cual dispone que las instituciones públicas y privadas tienen que dar las facilidades para que el Jurado Nacional de Elecciones cumpla a cabalidad sus funciones que le competen para garantizar un proceso electoral sin inconvenientes ni tropiezos”, manifestó.

El presidente José María Balcázar promulgó la norma que dispone el uso prioritario de instituciones educativas como locales de votación para la segunda vuelta electoral. Foto: Presidencia.

Balcázar precisó además que los locales públicos y privados estarán obligados a acatar esta disposición, bajo riesgo de recibir sanciones económicas en caso de incumplimiento.

El mandatario sostuvo que el Ejecutivo viene actuando conforme a los mandatos constitucionales y reiteró el compromiso del Gobierno con la transparencia de las elecciones generales.

“Damos un mensaje a la nación de que todo está en rieles perfectos, para que las elecciones puedan realizarse como se espera”, afirmó.

La ceremonia se realizó en Palacio de Gobierno y contó con la participación del presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo; el ministro de Economía y Finanzas, Rodolfo Acuña; y el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, impulsor de la iniciativa legislativa.