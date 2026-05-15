El congresista Edward Málaga inició la recolección de las 33 firmas que requiere para presentar el pedido. Foto: Presidencia.
El congresista Edward Málaga inició la recolección de las 33 firmas que requiere para presentar el pedido. Foto: Presidencia.
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El congresista Edward Málaga (no agrupado) inició este jueves la recolección de firmas a fin de presentar una moción de censura contra el presidente José María Balcázar, al sostener que ya no cuenta con la capacidad política necesaria para continuar en el cargo.

En el documento, Málaga afirma que la gestión de Balcázar, quien asumió interinamente la conducción del país en su condición de presidente del Congreso, ha estado marcada por decisiones polémicas y diversos cuestionamientos públicos.

situación que provocó renuncias ministeriales y versiones contradictorias dentro del Ejecutivo.

LEA TAMBIÉN: Presidente Balcázar: se postergó compra de aviones F-16 

El legislador además mencionó la controversia y criticó el financiamiento de US$2 mil millones destinado a Petroperú.

LEA TAMBIÉN: Gremios empresariales piden al presidente Balcázar respetar acuerdos de defensa 

Para presentar una moción de censura contra un congresista (o integrantes de la Mesa Directiva) en Perú, se requieren las firmas de no menos del 25% del número legal de congresistas. Con 130 congresistas en total, esto equivale a un mínimo de 33 firmas.

El congresista Edward Málaga inició la recolección de las 33 firmas que requiere para presentar el pedido. (Foto: Congreso)
El congresista Edward Málaga inició la recolección de las 33 firmas que requiere para presentar el pedido. (Foto: Congreso)

TE PUEDE INTERESAR

Presidente Balcázar sobre indulto a Pedro Castillo: “Depende de que presente la solicitud”
Gobierno actualizó Comisión de Gracias Presidenciales: ¿qué busca José María Balcázar?
José Jerí responde a José Balcázar y asegura que compra de aviones F-16 no fue a dedo
Balcázar denuncia ‘compra secreta’ de aviones y que no respondió a embajador para no rebajarse

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.