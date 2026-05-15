El congresista Edward Málaga (no agrupado) inició este jueves la recolección de firmas a fin de presentar una moción de censura contra el presidente José María Balcázar, al sostener que ya no cuenta con la capacidad política necesaria para continuar en el cargo.

En el documento, Málaga afirma que la gestión de Balcázar, quien asumió interinamente la conducción del país en su condición de presidente del Congreso, ha estado marcada por decisiones polémicas y diversos cuestionamientos públicos.

Entre los argumentos expuestos figura la crisis generada por el aplazamiento de la compra de aviones caza F-16 a Estados Unidos, situación que provocó renuncias ministeriales y versiones contradictorias dentro del Ejecutivo.

El legislador además mencionó la controversia por las declaraciones del mandatario sobre la comunidad judía y criticó el financiamiento de US$2 mil millones destinado a Petroperú.

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Para presentar una moción de censura contra un congresista (o integrantes de la Mesa Directiva) en Perú, se requieren las firmas de no menos del 25% del número legal de congresistas. Con 130 congresistas en total, esto equivale a un mínimo de 33 firmas.