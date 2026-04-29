José María Balcázar hizo estos comentarios durante el aniversario de la CCL. (Foto: Presidencia)
José María Balcázar hizo estos comentarios durante el aniversario de la CCL. (Foto: Presidencia)
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Redacción Gestión
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ante ministros, miembros del cuerpo diplomático y otros invitados.

A través de un comunicado,

En el pronunciamiento se precisó que

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Estas teorías, según la asociación,

“Es increíble que en pleno siglo XXI, argumentos que son dignos de oscuros tiempos medievales, sean usados para culpar a las víctimas de su propio holocausto”; se lee en el pronunciamiento.

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Finalmente,

¿Qué fue lo que dijo Balcázar?

Como se recuerda, el presidente José Balcázar asistió al 138 aniversario de la Cámara de Comercio de Lima, evento donde dio estas declaraciones.

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“La historia del comercio, de cómo nacieron las letras de cambio, cómo se convirtió en comercio internacional, qué papel tuvieron los judíos en el comercio internacional de Alemania, que fue empujada a la guerra también por culpa de parte de los judíos, de parte porque controlaba todos los bancos, todo el comercio y hacía usura”, dijo el mandatario.

Comunicado Asociación Judía del Perú. Foto: Asociación Judía del Perú
Comunicado Asociación Judía del Perú. Foto: Asociación Judía del Perú

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