La Asociación Judía del Perú rechazó las recientes declaraciones del presidente José Balcazar, las cuales fueron pronunciadas en un evento en el auditorio de la Cámara de Comercio de Lima ante ministros, miembros del cuerpo diplomático y otros invitados.

A través de un comunicado, la asociación indicó que escuchó “con estupor” las palabras del mandatario, precisando que sus afirmaciones resultan especialmente graves.

En el pronunciamiento se precisó que el presidente habría retomado y difundido viejas teorías de corte antisemita que responsabilizan a los judíos de haber empujado a Alemania a la guerra.

Estas teorías, según la asociación, se basan en la idea de que la comunidad judía habría controlado el comercio, la banca y practicado la usura, lo que, según ese relato, habría provocado el conflicto.

“Es increíble que en pleno siglo XXI, argumentos que son dignos de oscuros tiempos medievales, sean usados para culpar a las víctimas de su propio holocausto”; se lee en el pronunciamiento.

Finalmente, la asociación exigió una pronta disculpa pública de parte de Balcázar, recordando que el jefe de Estado representa a todos los peruanos.

¿Qué fue lo que dijo Balcázar?

Como se recuerda, el presidente José Balcázar asistió al 138 aniversario de la Cámara de Comercio de Lima, evento donde dio estas declaraciones.

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“La historia del comercio, de cómo nacieron las letras de cambio, cómo se convirtió en comercio internacional, qué papel tuvieron los judíos en el comercio internacional de Alemania, que fue empujada a la guerra también por culpa de parte de los judíos, de parte porque controlaba todos los bancos, todo el comercio y hacía usura”, dijo el mandatario.