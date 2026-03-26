El país evidencia una alta rotación de ministros. Estos cambios, ¿tienen efectos contraproducentes para el país? Foto: IA ChatGPT.
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Carlos Rosales Salas
mailCarlos Rosales Salas

En los últimos cinco años, Perú ha nombrado más de 170 ministros en cuatro gestiones, un nivel de rotación sin precedentes que no solo refleja inestabilidad política, sino que comienza a tener efectos concretos en la economía, desde el aumento del riesgo país hasta el deterioro de la confianza de inversionistas.

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