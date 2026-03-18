Las declaraciones fueron realizadas durante una serie de actividades de campaña en Puno. Foto: Julio Reaño/@photo.gec
Las declaraciones fueron realizadas durante una serie de actividades de campaña en Puno. Foto: Julio Reaño/@photo.gec
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Redacción Gestión
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, y el nombramiento de un nuevo jefe de gabinete, Luis Arroyo.

Fujimori indicó que esperaba que el gabinete se presentara ante el Congreso para sustentar su plan de trabajo y afirmó que

y que su práctica ha sido siempre escuchar primero al gabinete para decidir el sentido de la votación.

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“Yo creo que esto ha ocurrido por dos razones. Primero, esto se pudo evitar si es que el presidente Jeri no era vacado ni cesado del cargo. Y lo segundo es que es lamentable que hayan grupos políticos que han adelantado una votación en contra sin antes haber escuchado”, declaró a Canal N.

Finalmente,

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Estas declaraciones fueron realizadas durante una serie de actividades de campaña en Puno, donde Fujimori habló sobre las necesidades del sector ganadero en esta zona del país.

Las declaraciones fueron realizadas durante una serie de actividades de campaña en Puno. (Foto: Andina)
Las declaraciones fueron realizadas durante una serie de actividades de campaña en Puno. (Foto: Andina)

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