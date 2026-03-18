La candidata presidencial por Fuerza Popular, Keiko Fujimori, calificó como sorpresiva la renuncia de la presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, y el nombramiento de un nuevo jefe de gabinete, Luis Arroyo.

Fujimori indicó que esperaba que el gabinete se presentara ante el Congreso para sustentar su plan de trabajo y afirmó que algunos grupos políticos habrían adelantado una votación en contra sin escuchar primero al gabinete, lo que refleja un contexto de inestabilidad política.

Aclaró que su bancada no tenía una decisión tomada de antemano sobre la investidura y que su práctica ha sido siempre escuchar primero al gabinete para decidir el sentido de la votación.

“Yo creo que esto ha ocurrido por dos razones. Primero, esto se pudo evitar si es que el presidente Jeri no era vacado ni cesado del cargo. Y lo segundo es que es lamentable que hayan grupos políticos que han adelantado una votación en contra sin antes haber escuchado”, declaró a Canal N.

Finalmente, Keiko expresó que ahora esperan la presentación del nuevo gabinete y pone como prioridad exponer temas de seguridad ciudadana.

Estas declaraciones fueron realizadas durante una serie de actividades de campaña en Puno, donde Fujimori habló sobre las necesidades del sector ganadero en esta zona del país.