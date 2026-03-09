Yohnny Campana, economista de Macroconsult, precisó que es robusta la evidencia del impacto positivo del capítulo económico sobre la actividad nacional, que tiene sus cimientos en cuatros aspectos, principalmente.

“Está el respeto por los contratos, la inviabilidad de la propiedad privada, la imposibilidad de elevar impuestos a niveles confiscatorios, el respeto a la autonomía del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), entre otros”, comentó.

Análisis de candidatos presidenciales

Considerando su relevancia, en este contexto de elecciones, Macroconsult realizó un ejercicio evaluando las propuestas de los más de 30 candidatos en carrera a las elecciones presidenciales sobre cuán alineados están con el actual régimen económico de la Constitución . Dicho de otra manera, analizaron si plantean alteraciones a los cimientos que permitieron la expansión de la economía.

El análisis consideró los planes de gobierno subidos al portal del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), revisados por una inteligencia artificial generativa para hacerlo de manera sistemática, además de declaraciones en medios de sus principales candidatos , hasta la tercera semana de enero .

Para la calificación de los candidatos, se definieron criterios basados en cuatro capítulos del régimen económico: principios económicos generales (8 criterios), protección de la propiedad (2), régimen tributario y presupuestal (9), y moneda y banca (2).

Cada criterio se evaluó en una escala del 1 (bajo alineamiento) al 5 (alto alineamiento) y, luego, el puntaje se promedió dentro de cada capítulo para así obtener un total.

¿Quién apoya y no al capítulo económico de la Constitución?

El análisis evidenció que la oferta electoral, casi en su totalidad, está alineada con el régimen económico actual. Puntualmente, de los 35 partidos, 29 están por encima del umbral mínimo que apunta un alto alineamiento o respaldo. Esto es más del 80% de la oferta .

La lista la lidera Fuerza y Libertad (Fiorella Molinelli), Libertad Popular (Rafael Belaúnde), Partido Morado (Mesías Guevara), Sí Creo (Carlos Espá) y Avanza País (José Williams).

Por orden según las principales intenciones de voto, aparece primero Fuerza Popular (Keiko Fujimori), País Para Todos (Carlos Álvarez), Perú Primero (Mario Vizcarra), Renovación Popular (Rafael López Aliaga) y Ahora Nación (Alfondo López Chau).

Los seis partidos que no superan el umbral mínimo de un alto alineamiento con el capítulo económico de la Constitución, en orden descendente, son Partido Patriótico del Perú (Herbert Caller), Venceremos (Ronald Atencio), PTE (Napoleón Becerra), Cooperación Popular (Yohny Lescano), Juntos por el Perú (Roberto Sánchez) y Perú Libre (Vladimir Cerrón).

Respecto a la orientación política, el informe destaca que “ la mayor parte de los candidatos con planes alineados al régimen económico son de centro y derecha” .

“Además, las encuestas favorecen a candidatos más alineados con el régimen económico”, complementó.

Al respecto, un punto que enfatizó Campana es que el alineamiento no es dicotómico, sino que debe leerse según gradualidades.

“Esto debe entenderse como que hay partidos que están más o menos alineados al capítulo económico. El resultado nos dice que más de tres cuartas partes están en el tramo alto o relativamente alto. Incluso, hay partidos de izquierda que, a partir del análisis de su plan de gobierno, no presentan mayores amenazas [sus propuestas respecto al capítulo]”, sostuvo.

El economista de Macroconsult también valoró que los partidos que están liderando las encuestas de intenciones de votos parecieran estar alineados con el respeto al capítulo. Esto podría ser una explicación a las expectativas empresariales positivas a 12 meses que se fueron recogiendo . “Responden a que no se esperan sobresaltos”, anotó.

Aunque la foto general del puntaje no presentó un escenario que avizoren grandes cambios, visto de manera segmentada entre los cuatro capítulos se observan matices particulares.

Foco en el BCRP

Puntualmente sobre los principios generales, que engloban indicadores como la economía social de mercado, libertad de empresa, rol subsidiario del Estado, estabilidad de contratos y respeto a tratados internacionales, se observó que solo cuatro presentaron una brecha notoria respecto al umbral mínimo de un alto alineamiento. Estos son el PTE, Perú Moderno, Juntos por el Perú y Perú Libre.

En contraparte, la calificación en este capítulo lo encabezó Fuerza y Libertad, Libertad Popular y Avanza País. Por orden según mayores intenciones de votos, lideró Fuerza Popular, Perú Primero y País Para Todos.

Respecto a los principios de la propiedad, que analizó la inviolabilidad de la propiedad privada y reconocimiento de las concesiones públicas con transparencia, competencia y protección del acceso público; solo tres partidos no superaron el umbral mínimo: Cooperación Popular, Perú Libre y Juntos por el Perú.

Del otro lado, este indicador lo lideró Fuerza Popular, Alianza Para el Progreso (APP), Avanza País.

El análisis del capítulo relacionado al régimen tributario y presupuestal, que abordó aspectos como presupuesto público asignado con bajo criterios de equidad, disciplina y responsabilidad, y sin ampliación de exoneraciones tributarias y sin impuestos confiscatorios, presentó la particularidad de ser el que menos partidos tiene alejados del umbral mínimo. Solo ligeramente por debajo están tres: Cooperación Popular, Perú Libre y Partido Unido Perú.

Campana señaló que si no se observan saltos significativos es porque, a partir del análisis, se presentan propuestas concisas, en buena parte.

Sin embargo, en el capítulo referido a la moneda y la banca, refiriéndose al respeto a la autonomía e independencia del BCRP, se notó la mayor cantidad de partidos por debajo del umbral mínimo de un respaldo al capítulo económico. En detalle, son 12 partidos, casi la tercera parte de la oferta electoral, que no cumplen el mínimo respaldo a esta parte del capítulo económico.

La lista la componen, Perú Acción, Cooperación Popular, Fe en el Perú, Juntos por el Perú, Obras, PTE, Partido Patriótico, Partido Unido Perú, Podemos Perú, Progresemos, Venceremos y Perú Libre. El partido de Cerrón, de hecho, obtuvo menos de un punto del total de cinco en este indicador . El resto estuvo cerca de los tres puntos.

En contraparte, los partidos que presentaron los más altos alineamientos, en orden descendente, fueron Sí Creo, Buen Gobierno, Renovación Popular, Fuerza Popular y Alianza Para el Progreso.

En este punto, Campana explicó que la fotografía observada respondió a que este capítulo es el que menos desarrollo tuvo en los planes de gobierno.

“Hay partidos que tienen menciones directas, dicen que van a respetar el desarrollo del BCRP, pero otros lo cubren de manera menos puntual o expresa”, indicó. “También aparecen algunas imprecisiones u omisiones”, complementó.