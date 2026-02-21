La masa salarial formal -indicador que refleja el valor total de los ingresos percibidos por los trabajadores- registró un crecimiento de 6.9% en términos reales en diciembre de 2025, en comparación con el mismo mes del año anterior, según información oficial basada en la planilla electrónica, informó el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

El avance estuvo sostenido, principalmente, por el incremento de los puestos de trabajo formales, que aumentaron en 4.1% interanual, evidenciando una mejora en la generación de empleo dentro del mercado laboral.

En el sector privado, la masa salarial también mostró un desempeño positivo. En diciembre, este indicador creció 6,1% en términos reales frente al mismo mes de 2024, impulsado por el mayor dinamismo de las actividades de servicios y comercio.

Con este resultado, la masa salarial del sector privado acumula veintiún meses consecutivos de expansión, consolidando una tendencia favorable en los ingresos laborales formales.

El concepto de masa salarial se calcula a partir de la multiplicación del ingreso promedio por el número total de puestos de trabajo formales, por lo que su evolución recoge tanto cambios en los salarios como en el nivel de empleo.

Estos resultados reflejan una recuperación progresiva del mercado laboral formal hacia el cierre de 2025, en un contexto de mayor actividad económica en determinados sectores productivos, destacó el BCRP.