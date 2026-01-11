En diciembre de 2025, las expectativas de inflación a 12 meses de los analistas económicos y del sistema financiero se redujeron a 2.13%, indicó hoy el Banco Central de Reserva del Perú (BCR).

“Así, las expectativas inflacionarias se mantienen dentro del rango meta del Banco Central de Reserva, consolidando la confianza en que la inflación seguirá anclada en niveles bajos”, subrayó el ente emisor.

Para 2027, los agentes esperan que la inflación se sitúe en un rango entre 2.20 y 2.30%, rango similar a los meses previos.

Con relación a este año 2026, los analistas económicos redujeron sus expectativas de inflación de 2.20 a 2.10% entre noviembre y diciembre, y el sistema financiero la redujo de 2.20 a 2.15% entre ambos meses; en tanto que las entidades no financieras esperan que esta variable se ubique en 2.20%.