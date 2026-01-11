En diciembre de 2025, las expectativas de inflación a 12 meses de los analistas económicos y del sistema financiero se redujeron a 2.13%, indicó hoy el Banco Central de Reserva del Perú (BCR).
“Así, las expectativas inflacionarias se mantienen dentro del rango meta del Banco Central de Reserva, consolidando la confianza en que la inflación seguirá anclada en niveles bajos”, subrayó el ente emisor.
LEA TAMBIÉN: Los 5 productos que impactaron más en la inflación 2025: así la sintieron los bolsillos
En diciembre de 2025, las expectativas de inflación a 12 meses de los analistas económicos y del sistema financiero se redujeron a 2.13%, indicó hoy el Banco Central de Reserva del Perú.
“Así, las expectativas inflacionarias se mantienen dentro del rango meta del Banco Central de Reserva, consolidando la confianza en que la inflación seguirá anclada en niveles bajos”, subrayó el ente emisor.
LEA TAMBIÉN: Empresas aún buscan invertir pese a coyuntura electoral, así lo analiza el BCRP
Para 2027, los agentes esperan que la inflación se sitúe en un rango entre 2.20 y 2.30%, rango similar a los meses previos.
Con relación a este año 2026, los analistas económicos redujeron sus expectativas de inflación de 2.20 a 2.10% entre noviembre y diciembre, y el sistema financiero la redujo de 2.20 a 2.15% entre ambos meses; en tanto que las entidades no financieras esperan que esta variable se ubique en 2.20%.