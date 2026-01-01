La inflación cerró el 2025 con su menor nivel en ocho años. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) promedio de los últimos 12 meses en Lima Metropolitana se fijó en 1.51%, informó el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

De esta manera, el IPC no solo se ubicó dentro del rango meta del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), de entre 1% y 3%, al cierre del año, sino que alcanzó su variación anual más baja desde el 2017, que cerró en 1.36%.

En años previos, del 2018 al 2024, la inflación anual se ubicó entre 1.90% y 8.46%.

El resultado fue incluso menor que las expectativas macroeconómicas del BCRP de noviembre pues los analistas económicos y el sistema financiero apuntaban que se terminaría con una inflación de entre 1.65% y 1.85%, mientras que las empresas no financieras proyectaban un aumento del IPC a 2%.

¿Qué explicó la inflación del 2025?

Para esta medición se tuvieron en cuenta las variaciones en los costos de diferentes categorías de compra. Por ejemplo, durante el año pasado se observó una caída de precios en rubros como:

Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (-2.34%)

Comunicaciones (-1.53%)

En detalle, la reducción de la inflación estuvo en parte explicada por los reajustes de electricidad residencial que en promedio bajó 8.2%. como resultado de las rebajas tarifarias durante casi todos los meses del 2025 por una actualización de los componentes de generación, transmisión y distribución eléctrica que fueron a la baja.

Asimismo, se presentó una reducción de precios los combustibles para el hogar, como gas natural por red para la vivienda (-10.4%) y gas propano doméstico (-6.3%) por caída de e la cotización del petróleo; mientras que el alquiler de los departamentos en edificio fueron 0.4% más bajos por un menor precio del dólar.

Por otro lado, durante los últimos 12 meses sí se observó que aumentaron con mayor fuerza los precios de:

Educación (4.03%)

Restaurantes y hoteles (2.70%)

Bienes y servicios diversos (2.68%)

Muebles, artículos para el hogar y la conservación ordinaria del hogar (2.48%)

En tanto, la categoría de productos de mayor peso, Alimentos y bebidas no alcohólicas, solo creció 1.68% entre enero y diciembre del año pasado.

Precios en el mes

Solo en diciembre del 2025, el IPC de Lima Metropolitana tuvo una ligera alza de 0.24% en Lima Metropolitana, según el reporte del INEI.

Aunque durante ese mes los precios de los rubros de Alimentos y bebidas no alcohólicas (-0.11%) y comunicaciones (-0.07%) retrocedieron, se observó un aumento de entre 0.06% y 1.57% en las demás categorías .

La categoría con la mayor alza de precios fue Transporte principalmente por la mayor demanda estacional del servicio durante fin de año, mientras no se reportaron alzas de precios de los combustibles para vehículos.