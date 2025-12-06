No se tendrán los mismos efectos que permitieron una reducción de precios este año. (Imagen: Andina)
No se tendrán los mismos efectos que permitieron una reducción de precios este año. (Imagen: Andina)
Guadalupe Gamboa
Guadalupe Gamboa

¿Cómo se ve la dinámica de los precios para el 2026? La anual cerraría el 2025 en niveles cercanos al 1.5%, pero experimentará un repunte moderado durante el próximo año, proyecta un análisis de BBVA Research.

De acuerdo con las proyecciones de la entidad, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) subirá 2.5% al cierre del 2026. Si bien esto, de manera general, no es motivo de preocupación, pues se mantendría dentro del rango meta del , vale revisar las razones que llevarán a esta alza y qué productos presionarán.

LEA TAMBIÉN: Lista de los 5 productos por los que los limeños pagaron más en noviembre

¿Qué explicará el repunte de precios en 2026?

Precios de alimentos en el mercado Nueva Esperanza de Arequipa. (Foto: Yunsu Pariapaza/@photo.gec)

Francisco Grippa, economista principal de BBVA Research, explicó que la menor inflación del 2025 se explica principalmente por una fuerte apreciación del sol frente al dólar, así como por el descenso de las cotizaciones de commodities. Sin embargo, en 2026 el panorama no será igual.

Esa apreciación que hemos tenido en 2025 no la vamos a tener en 2026, va a ser bastante más acotado. Por otro lado, ese descenso que hemos visto en cotizaciones internacionales de insumos, en particular en el caso del petróleo, no tampoco lo vamos a tener en 2026. Si retiramos esos dos impactos, la inflación tendería a subir y a ubicarse en 2.5%”, explicó.

En detalle, la entidad estima que el pasará de registrar una caída de 15.7% a una apreciación de 0.8% a finales del próximo año. Este insumo resulta especialmente importante pues no solo subiría el combustible, sino también aquellos productos que sean importados por mayores costos de transporte.

La cotización del -insumo agrícola y alimentario- también se corregirá al alza. Este mes el precio del insumo se ubica 9.1% por debajo comparado a hace un año, pero en el mismo periodo del 2026 se apreciará en 10.6%

En tanto, el maíz -que ya estaría creciendo 6.6% al cierre del 2025- subirá en 7.8% durante el siguiente año.

Respecto al tipo de cambio, BBVA Research prevé que el aún siga retrocediendo frente al sol, pero solo bajaría 0.7% en el promedio del 2026. Con esto, el tipo de cambio fluctuará entre S/ 3.35 y S/ 3.45.

Precios del petróleo, maíz y trigo se elevarán en 2026. (Imagen: BBVA Research)
Precios del petróleo, maíz y trigo se elevarán en 2026. (Imagen: BBVA Research)
Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de San Martín de Porres con experiencia en radio, tv, redes sociales y medios impresos. Escribo y hablo sobre economía y finanzas desde el 2020.

