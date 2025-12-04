El jueves 4 de diciembre, el dólar en Perú comenzó el día con un descenso, en medio de la incertidumbre sobre el futuro de la senda de política monetaria de la Reserva Federal tras la reapertura del Gobierno de Estados Unidos, mientras los mercados chilenos se enfocaron en las elecciones presidenciales del fin de semana.

El tipo de cambio empezó el día en S/ 3.358. Cabe mencionar que el miércoles cerró la jornada S/ 3.363 con datos oficiales del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Durante el año en curso, el dólar ha registrado una caída acumulada del 10.58% en comparación con su última cotización de 2024, que fue de S/ 3.761.

¿Cuánto está el precio del dólar en el mercado paralelo?

En el mercado paralelo o las principales casas de cambio el dólar se compra a S/ 3.355 y se vende a S/ 3.375, según datos del portal cuantoestaeldolar.pe.

Asimismo, la cotización promedio en el mercado bancario se coloca en S/ 3.365 a la compra y S/ 3.374 a la venta.

¿Cómo está el dólar a nivel global?

Las principales monedas de América Latina moderaron sus bajas el viernes pasado, en medio de la incertidumbre sobre el futuro de la senda de política monetaria de la Reserva Federal tras la reapertura del Gobierno de Estados Unidos, mientras los mercados chilenos se enfocaron en las elecciones presidenciales del fin de semana.

Luego del cierre más largo de la historia de la Administración estadounidense, se espera una avalancha de datos oficiales que le darán una luz a los mercados sobre la salud de la mayor economía del mundo.

Los mercados han reducido sus apuestas a un recorte de tasas de interés por parte de la Fed en su reunión de diciembre, tras comentarios de algunas autoridades monetarias en los últimos días que han mostrado cautela ante la decisión sobre los costos del crédito.