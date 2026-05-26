Sin embargo, la evolución de la recaudación a esa industria extractiva el próximo quinquenio podría depender de los resultados de la segunda vuelta electoral que tendrá lugar el próximo domingo 7 de junio.

Según cifras preliminares del Ministerio de Energía y Minas (Minem) en marzo último, la recaudación al sector superó los S/4,079 millones, un crecimiento del 57.5% respecto a igual mes del 2025.

Evolución de la recaudación minera hasta febrero del 2026 (no incluye la de marzo, que también siguió creciendo). fuente: Minem

En camino a récord este año

Con ese resultado, de enero a marzo del 2026 los ingresos del sector acumularon S/8,919 millones, 46.9% más respecto al igual periodo del año pasado, y significa además que, en sólo tres meses, superó lo aportado todo el 2020 (S/8,017 millones).

Esa cifra, de repetirse en los siguientes tres trimestres, podría llevarnos a superar los S/35,600 millones al cierre del 2026, es decir batir récord por segundo año consecutivo, y aportar mayores transferencias a gobiernos regionales y locales.

Actualmente, si bien hay correcciones temporales en el precio del cobre por desaceleración china o tensiones comerciales, su cotización apunta a una tendencia estructural positiva de largo plazo, apuntalada por la demanda esperada para redes eléctricas, energías renovables, baterías e infraestructura para inteligencia artificial.

Perú en camino a batir nuevo récord en recaudación minera, pero JPP dice que Perú no se beneficia de altos precios de minerales. Foto: Andina.

JPP: “auge de precios no benefició a Perú”

Sin embargo, lo que hoy más genera incertidumbre a los empresarios del sector son los resultados que pueda tener la segunda vuelta electoral a disputarse en menos de dos semanas entre Fuerza Popular (FP) y Juntos por el Perú (JPP).

Ello, considerando no sólo la parte de los planes de gobierno de ambos partidos referidos a la minería, sino también por lo que declaran o dejan de declarar sus candidatos Roberto Sánchez y Keiko Fujimori y demás integrantes sobre el tema, o las decisiones que toman sus bancadas en el Congreso.

A pesar de los incrementos en dos dígitos de la recaudación a la minería, y que se reflejan en aumentos en las transferencias a los gobiernos regionales y locales, según JPP, el auge de los precios de los minerales no ha beneficiado al Perú.

La propuesta de Sánchez

Con esa idea como base, el plan de JPP propone crear un impuesto a las sobre ganancias o “utilidades extraordinarias”, elevar las regalías en 20% sobre la base actual, y aumentar en 40% los ingresos de la explotación minera actual, además de eliminar los contratos ley y regímenes tributarios especiales al sector.

Igualmente, propone reducir el plazo de concesiones mineras (improductivas) de 30 a 5 años; que el 100% de las concesiones extinguidas pasen al control del Estado, y que el 70% de las concesiones en conflicto formalizadas pasen a favor de cooperativas mineras, las cuales incluirán a mineros informales.

Por su parte, entre las principales propuestas de Fuerza Popular figura la modernización de la Ley General de Minería para evitar la especulación (en las concesiones mineras) mediante plazos obligatorios de exploración y producción.

También plantea establecer un fast track para proyectos estratégicos, crear incentivos tributarios a la reinversión y un régimen diferenciado para la minería artesanal y de pequeña escala con apoyo técnico y acceso al crédito formal, entre otros.

¿Es viable aumentar tributos al sector?

Para saber qué tan viable es introducir nuevos ajustes al esquema tributario aplicado a la minería en el Perú desde el 2011 (con cambios introducidos por el gobierno de Ollanta Humala), o eliminar contratos al sector, Gestión consultó con diversos expertos en el ramo.

Carga fiscal al sector minero en la región. Fuente: Plan de Gobierno de Fuerza Popular.

Marcial García Schreck, socio de impuestos de EY-Perú, refirió que el esquema que aplicó Humala en el 2011 ya introdujo el mecanismo de sobre ganancias, por ejemplo, a través del Impuesto Especial a la Minería, que aumenta en forma progresiva en función a cómo evolucionan los precios de los minerales.

“Cuando los precios suben, el sistema tributario reacciona y a través de la progresividad de las tasas captura una mayor proporción de la renta minera”, anotó, y refirió que eso explica que ahora el Perú esté rompiendo récords en recaudación, aun cuando, en el caso del oro, su producción esté cayendo.

Competitividad en riesgo

A su turno, Alex Córdova, presidente del Comité Tributario de Confiep, recordó que ya cuando Pedro Francke (jefe del plan de Gobierno de JPP) fue ministro de Economía del presidente Pedro Castillo, propuso un paquete de medidas para aumentar impuestos a la minería, pero el Congreso lo descartó “porque la realidad es que no necesitamos aumentar más impuestos al sector”.

Pero, además, observó que mientras JPP insiste en ese tipo de medidas, hoy por el contrario los gobiernos de Chile y Argentina están proponiendo a sus congresos reducir impuestos a la minería y otorgarles estabilidad jurídica y fiscal a las grandes inversiones mineras, con lo cual se va a quitar competitividad al Perú.

Córdova, a la vez socio especializado en derecho tributario del estudio Rodrigo, Elías & Medrano, observó que, por el lado contrario, la propuesta de Fuerza Popular busca más bien mantener el régimen impositivo que ha funcionado bien, y que resulta competitivo y va a promover la seguridad jurídica a las inversiones.

Sin embargo, el experto consideró que, ninguno de los dos partidos, ni JPP ni FP, ha señalado una estrategia clara con respecto a cuáles serán sus planes para enfrentar el problema de la minería ilegal.

PPU: carga al sector ya es del 46%

Por su parte, Dante Sanguinetti, socio de impuestos del estudio Philippi Pietrocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU), consideró en general que es muy sencillo propone elevar impuestos al sector minero, pero que antes se debe evaluar qué tan competitiva resulta la nueva carga tributaria que se quiere crear respecto a otros países mineros.

Se estima que hoy la carga tributaria al sector minero es del 46%, y ya resulta bastante alta no solo respecto a la que se aplica a otros sectores en Perú, sino en la región, y eso se debe tomar en cuenta, pues si eso se recarga aún más, los capitales huyen, anotó.

Pero, además, si ahora se pretende eliminar los contratos de estabilidad jurídica y tributaria al sector minero, Sanguinetti consideró que se estaría más bien perdiendo impuestos, dado que las empresas que los tienen suscritos deben aportar dos puntos porcentuales más sobre la tasa del Impuesto a la Renta que tributan.

En tanto, Eduardo Lanao, presidente de Prominería, consideró que sería un error la propuesta por ejemplo reducir aún más los plazos de las concesiones, cuando aún tenemos que promover 67 proyectos de nuevas minas en cartera por US$64,000 millones.

Eduardo Lanao, presidente de Prominería, advierte los riesgos para el sector minero, de aprobarse propuesta de uno de los partidos que pugnan en la segunda vuelta

Coincidió en que este tipo de propuestas además, van en contrasentido a lo que buscan otros países vecinos, como Argentina, que ha creado un régimen de incentivos a las grandes inversiones, que podrían absorber incluso las inversiones mineras que se buscaba realizar en el Perú.

“Lo que van a hacer es terminar de asfixiar a la gallina de los huevos de oro, cuando éste ahora tiene la oportunidad de ir a otros países y redirigir hacia ellos sus inversiones, lo que nos puede llevar a una crisis económica”, advirtió.