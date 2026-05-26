Recaudación a la minería a marzo 2026 ya superó todo lo recaudado en el año 2020
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Como reflejo del crecimiento sostenido de los precios de los minerales, la recaudación a la minería –que explica cerca del 15% de los ingresos tributarios del Perú- mantiene tendencia al alza en los primeros meses de este año, tras superar los S/26,000 millones el 2025 (41.4% más que el 2024), logrando una cifra histórica.

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