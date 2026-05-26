Antauro Humala defendió el respaldo de reservistas etnocaceristas a Roberto Sánchez y afirmó que existe una convergencia política con el castillismo. Foto: Facebook.
Antauro Humala defendió el respaldo de reservistas etnocaceristas a Roberto Sánchez y afirmó que existe una convergencia política con el castillismo. Foto: Facebook.
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Redacción Gestión
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El etnocacerista Antauro Humala confirmó que reservistas vinculados a su movimiento apoyan la , e incluso colaboran con darle seguridad, al señalar que esta colaboración responde a la cercanía política con el castillismo y a una línea de acción que, según afirmó, mantiene coherencia desde procesos electorales anteriores.

Durante una conferencia de prensa, Humala señaló que el respaldo de los etnocaceristas no es nuevo y recordó su participación durante las campañas de Pedro Castillo en las elecciones de 2021.

“No solo con Roberto (Sánchez), también la seguridad de Pedro Castillo en la primera y segunda vuelta estuvo a cargo de los etnocaceristas, bueno, de quienes habían recuperado la libertad porque la mayoría estaban presos”, sostuvo.

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Asimismo, defendió el respaldando etnocacerista a la candidatura de Sánchez.

“Siguiendo nuestra línea coherente apoyamos al candidato más cercano a nosotros y que converge con el castillismo, porque con los castillistas estamos en una convergencia”, indicó.

En esa línea, afirmó que considera positiva la participación de reservistas etnocaceristas en esta campaña. “Me parece bien que los reservistas etnocaceristas sublevados contra (Alberto) Fujimori y luego sublevados contra (Alejandro) Toledo, ahora apoyen a un candidato que obviamente es la oposición al continuismo”, añadió.

Antauro Humala defendió el respaldo de reservistas etnocaceristas a Roberto Sánchez y afirmó que existe una convergencia política con el castillismo.
Antauro Humala defendió el respaldo de reservistas etnocaceristas a Roberto Sánchez y afirmó que existe una convergencia política con el castillismo.

Respuesta a Pedro Francke

Humala también respondió a las , quien lo calificó recientemente como un “personaje nefasto”.

“Francke es un individuo que se representa a sí mismo. Con respecto a Julio Velarde, hace cinco o seis años, tuvo expresiones en contra de él y ahora es su hincha”, manifestó.

Además, remarcó que el etnocacerismo mantiene una postura política constante. “En ese aspecto, los etnocaceristas nos diferenciamos porque nosotros siempre mantenemos nuestra posición”, agregó.

Fuerza Popular cuestiona alianza

Las declaraciones de Humala generaron cuestionamientos desde Fuerza Popular. El jefe del plan de gobierno del partido, Marco Vinelli, consideró que el respaldo etnocacerista a Sánchez representa un escenario de inestabilidad política.

“Eso significa caos. Pero hay algo más importante, significa que le están mintiendo a la población, la están engañando tal como hizo Castillo en 2021, tal como hizo Sánchez cuando fue ministro de Comercio Exterior”, afirmó.

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Vinelli sostuvo además que no debería repetirse una experiencia similar a la del anterior gobierno. “No hay que volver a repetir el mismo plato. Ya hemos visto cómo se han comportado, de qué manera han traicionado a sus votantes”, indicó.

Finalmente, señaló que el país requiere una propuesta con mayor consistencia programática y capacidad de ejecución. “Necesitamos en este momento que entre un equipo que pueda cumplir con todo lo que está diciendo de manera coherente, sin estar cambiando abruptamente cada día”, puntualizó.

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