Marco Antonio Vinelli (Fuerza Popular) | Foto: Debate Presidencial 2026
Marco Antonio Vinelli (Fuerza Popular) | Foto: Debate Presidencial 2026
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

Durante el debate técnico sobre Agricultura y Medio Ambiente, el representante de Fuerza Popular, Marco Antonio Vinelli Ruiz, centró su exposición en un mensaje de “orden” y presencia estatal en el campo, con énfasis en infraestructura hídrica, asistencia técnica y mecanización agrícola.

Su diagnóstico apuntó a que los agricultores enfrentan limitaciones estructurales por falta de agua, crédito, tecnología y apoyo estatal, situación que —según sostuvo— se agravó en los últimos años por la inestabilidad política y la ausencia de políticas sostenidas.

LEA TAMBIÉN: Debate entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez: conozca los temas que tratarán

Uno de los principales anuncios fue la reactivación del Pronamach, programa orientado a la construcción de pequeños reservorios, zanjas de infiltración, reforestación y recuperación de cuencas altas, el cual —dijo— volvería a ejecutarse mediante núcleos ejecutores y en coordinación con las juntas de usuarios de agua.

A ello sumó la entrega de maquinaria pesada a las 127 juntas de usuarios para limpieza de canales, cauces y caminos rurales, así como un programa nacional de asistencia técnica para pequeños productores. Dentro de este esquema mencionó medidas específicas para enfrentar el fusarium en banano, la roya del café y la búsqueda de mercados para productores de papa y arroz.

En materia de seguridad alimentaria y gestión del agua, Fuerza Popular vinculó directamente la seguridad hídrica con la producción agrícola y planteó destrabar grandes proyectos de irrigación e infraestructura.

Entre ellos destacó la represa Chonta en Cajamarca, la irrigación del río Chicha en Apurímac, la segunda etapa de Cachi en Ayacucho y Majes Siguas II en Arequipa, además de proyectos como Chinecas, Alto Piura, la descolmatación de Poechos y Chavimochic III.

Según Vinelli, estas obras deben permitir que productores organizados participen en nuevas áreas irrigadas y fortalezcan su rentabilidad. Frente al fenómeno El Niño, agregó que se desplegarán maquinarias y equipos en las zonas norte y sur del país para atender contingencias climáticas.

El componente económico y ambiental del planteamiento incluyó la defensa del modelo agroexportador y cuestionamientos a propuestas que —afirmó— podrían restringir mercados o afectar la inversión agrícola.

En paralelo, anunció la entrega de 5.000 tractores a comunidades, la conformación de empresas comunales para alpaqueros y vicuñeros orientadas a exportación directa, y un paquete de inversión de S/20.000 millones en cinco años para cerrar brechas del sector.

En medio ambiente, propuso proteger la Amazonía mediante tecnología satelital y drones, además de combatir la minería ilegal prohibiendo actividades en áreas naturales protegidas y cabeceras de cuenca.

LEA TAMBIÉN: ¿Nueva crisis en el agro? Perú compró menos fertilizantes en el verano

TE PUEDE INTERESAR

Perú sumó 290 mil empleos formales en marzo y masa salarial sigue creciendo
Ormuz: la crisis que ahora amenaza los alimentos, ¿cuál es el mayor riesgo?
Transporte en emergencia permanente

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.