Durante el debate técnico sobre Agricultura y Medio Ambiente, el representante de Fuerza Popular, Marco Antonio Vinelli Ruiz, centró su exposición en un mensaje de “orden” y presencia estatal en el campo, con énfasis en infraestructura hídrica, asistencia técnica y mecanización agrícola.

Su diagnóstico apuntó a que los agricultores enfrentan limitaciones estructurales por falta de agua, crédito, tecnología y apoyo estatal, situación que —según sostuvo— se agravó en los últimos años por la inestabilidad política y la ausencia de políticas sostenidas.

Uno de los principales anuncios fue la reactivación del Pronamach, programa orientado a la construcción de pequeños reservorios, zanjas de infiltración, reforestación y recuperación de cuencas altas, el cual —dijo— volvería a ejecutarse mediante núcleos ejecutores y en coordinación con las juntas de usuarios de agua.

A ello sumó la entrega de maquinaria pesada a las 127 juntas de usuarios para limpieza de canales, cauces y caminos rurales, así como un programa nacional de asistencia técnica para pequeños productores. Dentro de este esquema mencionó medidas específicas para enfrentar el fusarium en banano, la roya del café y la búsqueda de mercados para productores de papa y arroz.

En materia de seguridad alimentaria y gestión del agua, Fuerza Popular vinculó directamente la seguridad hídrica con la producción agrícola y planteó destrabar grandes proyectos de irrigación e infraestructura.

Entre ellos destacó la represa Chonta en Cajamarca, la irrigación del río Chicha en Apurímac, la segunda etapa de Cachi en Ayacucho y Majes Siguas II en Arequipa, además de proyectos como Chinecas, Alto Piura, la descolmatación de Poechos y Chavimochic III.

Según Vinelli, estas obras deben permitir que productores organizados participen en nuevas áreas irrigadas y fortalezcan su rentabilidad. Frente al fenómeno El Niño, agregó que se desplegarán maquinarias y equipos en las zonas norte y sur del país para atender contingencias climáticas.

El componente económico y ambiental del planteamiento incluyó la defensa del modelo agroexportador y cuestionamientos a propuestas que —afirmó— podrían restringir mercados o afectar la inversión agrícola.

En paralelo, anunció la entrega de 5.000 tractores a comunidades, la conformación de empresas comunales para alpaqueros y vicuñeros orientadas a exportación directa, y un paquete de inversión de S/20.000 millones en cinco años para cerrar brechas del sector.

En medio ambiente, propuso proteger la Amazonía mediante tecnología satelital y drones, además de combatir la minería ilegal prohibiendo actividades en áreas naturales protegidas y cabeceras de cuenca.