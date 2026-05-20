Los precios de los fertilizantes han llegado a duplicarse durante estos meses, poniendo en riesgo la producción agrícola nacional. (Foto: Logistica360)
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Guadalupe Gamboa
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Continúan los riesgos para el agro. El Perú redujo sus importaciones de fertilizantes durante el primer trimestre, en medio de un alza de precios del insumo, que llegó a duplicarse en los últimos meses debido al conflicto en Medio Oriente.

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