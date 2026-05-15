El Centro de Predicción del Clima (CPC) del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, según sus siglas en inglés), de los Estados Unidos, advirtió que hay un 82% de que el Fenómeno El Niño en la zona central del océano Pacífico se manifieste de manera fuerte o muy fuerte entre este mes y julio, advirtió este jueves 14 de mayo.

Esta previsión da cuenta también de que hay un 96% de posibilidad de que entre diciembre del presente año y febrero del próximo este fenómeno siga manifestándose.

Ello se sustenta en los registros efectuados a la temperatura de las aguas del mar en la zona ecuatorial central y oriental del Océano Pacífico.

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Gran cantidad de agua caliente se viene acumulando en dicha área. Esta ascenderá a la superficie en los próximos días, se prevé.

Se indica en el estudio difundido que la temperatura en estas aguas ha ido incrementándose por sexto mes consecutivo.

Temperatura y aguas ascendentes

El Niño suele manifestarse cuando la temperatura del mar se incrementa más de 0.5 grados centígrados por encima del promedio.

Actualmente, según la CPC, este valor se mantiene un poco por debajo de la cifra mencionada. Sin embargo, se espera que en junio se incremente.

“En resumen, es probable que El Niño aparezca pronto (82% de probabilidad entre mayo y julio de 2026) y continúe durante el invierno del hemisferio norte de 2026-27 (96% de probabilidad entre diciembre de 2026 y febrero de 2027)”, señala el diagnóstico del CPC.

Asimismo, se señala que el modelo predictivo aplicado da cuenta de la presencia de El Niño para el mes de junio.

Sin embargo, también se anota que “subsiste una incertidumbre sustancial sobre su intensidad máxima”. En ese sentido, está pendiente ver si en efecto los eventos más fuertes que han caracterizado a este fenómeno históricamente se dan durante el presente año.

En declaraciones dadas a CNN, Michelle L’Heureux, científica que dirige la previsión de El Niño en el CPC, indicó que es posible que en los meses siguientes este fenómeno sea más intenso que otros anteriores.

Dijo que ello dependerá de si continúan ciertas tendencias de cambio tanto en la atmosfera como en las aguas del Pacífico. Puso como ejemplo que los vientos ecuatoriales se debiliten mientras, a la vez, aumenten las temperaturas oceánicas.

La Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, según sus siglas en inglés) de Estados Unidos, indicó esta semana que existe una gran posibilidad de que 2026 y 2027 se ubiquen en la lista de los cinco años más cálidos de la historia.