Este domingo se realizará la segunda vuelta de la elección presidencial entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, pero a diferencia de la mayoría de países que eligen democráticamente a sus gobernantes y parlamentarios –en elecciones libres–, los resultados oficiales no se darán a conocer casi inmediatamente, sino dentro de un mes. Así lo anunció el presidente del JNE, Roberto Burneo, confirmando tácitamente que el sistema electoral peruano sigue sin adaptarse a la modernidad. Por cierto, el JNE todavía no proclama a los senadores y diputados electos.

A la incertidumbre que generará ese anacrónico plazo habría que agregar el riesgo de que surjan inconvenientes durante la votación, como ocurrió en la primera vuelta, y que terminó con la salida del jefe de la ONPE, Piero Corvetto, –pese a que en pleno proceso electoral no podía renunciar– y el nombramiento de su reemplazo, Bernardo Pachas, en calidad de interino. También se reemplazó a la empresa encargada del transporte del material electoral y, para no perder la costumbre, el proceso de selección del nuevo proveedor no fue el óptimo, según detectó la Contraloría. Por ejemplo, los términos de referencia no tomaron en cuenta la cantidad de rutas y locales de votación. Además, el monto adjudicado fue superior al de la primera vuelta. Solo hubo una empresa postora.

Pese a todos estos cambios y complicaciones, es seguro que la inmensa mayoría de la ciudadanía ejercerá su derecho de votar, ya sea porque confía en el sistema democrático, porque simpatiza con alguno de los candidatos o porque no quiere pagar la multa si no sufraga. Otra opción, que muchos se han planteado, es votar en blanco o viciado, porque ninguna de las dos candidaturas les convence (o son acérrimos antifujimoristas o anticastillistas). Es que el disenso es parte esencial del sistema democrático.

Habría que hacer un llamado a los miembros de mesa para que acudan temprano (si no se presentan, la multa es mayor) y cruzar los dedos para que el material electoral haya llegado antes del domingo. La Contraloría está supervisando el traslado, seguridad y entrega de dicho material, lo cual genera cierta tranquilidad. Asimismo, habría que pedir al JNE, ONPE y la Policía que no entorpezcan el trabajo de periodistas y encuestadores. Y que los candidatos respeten los resultados y estén conscientes de que muchos peruanos habrán votado por lo que consideran la alternativa menos perjudicial para el país. Es que elegir el mal menor nunca ha sido sencillo.