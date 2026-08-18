El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) dispuso que los empleadores públicos y privados otorguen hasta dos horas de tolerancia en el horario de ingreso a los trabajadores afectados por las dificultades de traslado ocasionadas por los efectos de la DANA Aníbal.

La medida se aplicará este martes 18 de agosto a quienes se desplacen desde o hacia los distritos de Villa María del Triunfo, Villa El Salvador, San Juan de Miraflores y Chorrillos, zonas particularmente afectadas por las lluvias y las complicaciones en el tránsito.

De acuerdo con el comunicado del MTPE, los empleadores también deberán adoptar medidas flexibles para atender las demoras que puedan registrarse debido a las dificultades de desplazamiento hacia o desde los centros de labores.

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No habrá sanciones por la demora

El sector Trabajo precisó que la demora ocasionada por esta situación no deberá ser considerada como una falta o tardanza injustificada . Asimismo, no podrá generar sanciones disciplinarias para los trabajadores afectados.

Comunicado MTPE. Foto: gob.pe.

El MTPE exhortó a los empleadores a actuar con responsabilidad y tomar en consideración las consecuencias que esta situación de fuerza mayor pueda generar tanto en el desplazamiento de los trabajadores como en el cumplimiento de sus horarios laborales.

La disposición busca facilitar el traslado de los trabajadores ante las condiciones generadas por las precipitaciones asociadas a la DANA Aníbal, que han provocado dificultades en distintos puntos de Lima.

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MTPE monitorea evolución de la situación

El Ministerio de Trabajo informó que continuará monitoreando la eventual persistencia de los efectos de la DANA Aníbal.

En función de cómo evolucione la situación, el sector señaló que establecerá oportunamente las medidas que resulten necesarias para garantizar los derechos tanto de los trabajadores como de los empleadores.