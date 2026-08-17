El Senamhi informó que del 17 al 19 de agosto continuará las lloviznas y el incremento de vientos en sectores cercanos al litoral. La alerta llegó a los teléfonos móviles al mediodía de hoy lunes 17 de agosto a través del Sismate (Sistema de Mensajería de Alerta Temprana de Emergencias).

El sistema de alerta temprana se activó ante la sorpresa de los usuarios. El mensaje advierte de lloviznas e incremento de vientos en sectores de la costa peruana.

El aviso de nivel rojo advierte que estos eventos naturales se presentarán principalmente en la costa sur, en los ámbitos de las regiones de Arequipa, Moquegua y Tacna.

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El pronóstico del Senamhi precisa que se presentarán precipitaciones acumuladas en 24 horas de intensidad extrema que pueden producir inundaciones pluviales. Estos eventos estarán asociados con descargas eléctricas, vientos fuertes y granizo.

Las provincias donde está vigente esta alerta de nivel rojo son: en Arequipa, provincia de Islay; en Moquegua, provincias de Ilo y Mariscal Nieto; y en Tacna, las de Jorge Basadre, Tacna y Tarata.

🔴Se prevé #LluviasIntensas (nivel rojo) hasta el 18/8 en varias provincias de los departamentos de Arequipa, Moquegua y Tacna, según aviso de corto plazo del @Senamhiperu. pic.twitter.com/uf95XQUKUS — COEN - INDECI (@COENPeru) August 17, 2026

Medidas a tomar

En el mensaje se cita también al Indeci, que recomienda reforzar los techos de las viviendas, transitar con precaución por la presencia de superficies resbaladizas y mantenerse atento a las indicaciones de las autoridades.

Se recomienda además reprogramar actividades en áreas expuestas a las lluvias intensas, así como proteger los bienes de los eventos asociados a estas, como granizo, descargas eléctricas, vientos fuertes y aniegos.

Cabe recordar que, el Sismate envía mensajes de texto masivos acompañados de un sonido fuerte y vibración directamente a los teléfonos celulares para alertar a la población sobre desastres naturales inminentes