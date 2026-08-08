Entre el 9 y 11 de agosto, la sierra centro y sur del país se prevén precipitaciones de moderada a fuerte intensidad, según un aviso emitido por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), organismo adscrito al Ministerio del Ambiente (Minam).

Las precipitaciones podrían presentarse en forma de lluvia, granizo, aguanieve y nieve, además de estar acompañadas de descargas eléctricas e incremento de la velocidad del viento.

Los especialistas del Senamhi explicaron que estas condiciones meteorológicas están asociadas a la interacción de un sistema meteorológico frío en altura, conocido como vaguada, con el ingreso de flujos de aire húmedo desde el este.

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El aumento de la humedad también favorecerá una mayor cobertura nubosa y una disminución de la sensación térmica durante el día, especialmente en las zonas altoandinas.

Asimismo, se prevén episodios puntuales de lluvia y llovizna en algunos sectores de la costa, así como la ocurrencia de niebla y neblina durante las madrugadas y primeras horas de la mañana.

📣💨#Aviso #Senamhi #Minam Del 9 al 11 de agosto, se presentará el incremento de la velocidad del viento en la sierra.



✅Además, se esperan ráfagas de viento.



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Estas condiciones están contempladas en los Avisos Meteorológicos N.° 307, “Precipitaciones en la sierra centro y sur”, y N.° 308, “Incremento de viento en la sierra”, emitidos por el Senamhi como parte de su labor de vigilancia y monitoreo de las condiciones atmosféricas.

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El Senamhi continuará realizando el seguimiento de la evolución de estos sistemas meteorológicos y brindando información actualizada a través de sus canales oficiales.

La institución recomienda a la población mantenerse informada y considerar las indicaciones de las autoridades ante la ocurrencia de estos eventos.