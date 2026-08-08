Senamhi alerta que lluvias y granizo llegarán a estas regiones desde mañana. Foto: Senamhi.
Senamhi alerta que lluvias y granizo llegarán a estas regiones desde mañana. Foto: Senamhi.
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Redacción Gestión
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Entre el 9 y 11 de agosto, la sierra centro y sur del país se prevén precipitaciones de moderada a fuerte intensidad, según ,

Las precipitaciones podrían presentarse en forma de lluvia, granizo, aguanieve y nieve, además de estar acompañadas de descargas eléctricas e incremento de la velocidad del viento.

Los especialistas del Senamhi explicaron que estas condiciones meteorológicas están asociadas a la interacción de un sistema meteorológico frío en altura, conocido como vaguada, con el ingreso de flujos de aire húmedo desde el este.

El aumento de la humedad también favorecerá una mayor cobertura nubosa y una disminución de la sensación térmica durante el día, especialmente en las zonas altoandinas.

Asimismo, se prevén episodios puntuales de lluvia y llovizna en algunos sectores de la costa, así como la ocurrencia de niebla y neblina durante las madrugadas y primeras horas de la mañana.

Estas condiciones están contempladas en los Avisos Meteorológicos N.° 307, “Precipitaciones en la sierra centro y sur”, y N.° 308, “Incremento de viento en la sierra”, emitidos por el Senamhi como parte de su labor de vigilancia y monitoreo de las condiciones atmosféricas.

El Senamhi continuará realizando el seguimiento de la evolución de estos sistemas meteorológicos y brindando información actualizada a través de sus canales oficiales.

La institución recomienda a la población mantenerse informada y considerar las indicaciones de las autoridades ante la ocurrencia de estos eventos.

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