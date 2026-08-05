¿Cómo avanza la inteligencia artificial en Perú? Un estudio de PwC revela más inversión empresarial, pero también desafíos para escalar la IA. (Foto: ChatGPT)
¿Cómo avanza la inteligencia artificial en Perú? Un estudio de PwC revela más inversión empresarial, pero también desafíos para escalar la IA. (Foto: ChatGPT)
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Camila Vera
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Las empresas de nuestro país están decididas a acelerar su vínculo con la inteligencia artificial (IA). Según el estudio “IA insights: adopción, inversión y desafíos para escalar valor″, elaborado por PwC Perú y la UTEC compartido con Gestión, el 79% de los CEO y ejecutivos de Tecnología y Finanzas ha incrementado el presupuesto para este fin.

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