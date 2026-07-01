Acelera es una startup peruana que desarrolla una plataforma de estrategia y ejecución empresarial impulsada por inteligencia artificial. Su propuesta busca ayudar a las organizaciones a conectar la estrategia corporativa con la ejecución diaria, integrando en un solo entorno focos estratégicos, proyectos, indicadores (KPIs), objetivos (OKRs) y procesos de toma de decisiones.

La compañía fue fundada por Raúl Uribe y Jonathan Lazo luego de varios años trabajando en proyectos de estrategia y ejecución para corporaciones de América Latina. Durante esa experiencia identificaron una necesidad común: muchas empresas utilizaban herramientas separadas para gestionar estrategia y ejecución, pero carecían de una solución que les permitiera centralizar información y obtener una visión integral de su operación. A partir de ese diagnóstico nació Acelera.

Inteligencia artificial que evoluciona en un entorno empresarial

A diferencia de otras plataformas de gestión, los fundadores sostienen que el valor no está únicamente en el software. La implementación incorpora una metodología desarrollada a partir de más de diez años de experiencia en consultoría estratégica, con el objetivo de acompañar los procesos de cambio organizacional que requieren las empresas. Esta metodología, llamada: “Estrategia multi-inteligente” será publicado este año en un libro.

“La inteligencia artificial puede ayudarte a hacer seguimiento, identificar impedimentos y mantener conectadas la estrategia y la ejecución, pero necesita contexto para generar valor”, explica Raúl Uribe. Según los ejecutivos, uno de los principales retos de las organizaciones es transformar el conocimiento que existe dentro de los equipos en información accesible para la toma de decisiones.

Actualmente, la plataforma permite integrar información relacionada con objetivos estratégicos, indicadores, proyectos y dependencias entre áreas. A partir de ello, los modelos de inteligencia artificial pueden detectar riesgos, alertar sobre bloqueos operativos y sugerir acciones antes de que los problemas afecten los resultados del negocio.

Expansión internacional y nuevos mercados

Acelera ya cuenta con clientes en siete países y, según sus fundadores, más del 90% de su portafolio está conformado por corporaciones multinacionales con operaciones de gran escala. La compañía ha iniciado una nueva etapa de crecimiento enfocada en fortalecer su presencia fuera del Perú.

Entre los planes más próximos se encuentra la consolidación de operaciones en Chile, mercado donde ya mantienen clientes activos y donde planean destinar mayores recursos comerciales. Además, firmaron una alianza con la empresa Bit2Bit Americas para impulsar su expansión en Estados Unidos y México, mientras que su socio estratégico Simplexity Lab continuará apoyando los procesos de implementación en Sudamérica.

Este crecimiento cuenta con el respaldo de ProInnovate, tras haber sido seleccionados como ganadores del programa Startup Perú en la categoría de emprendimientos dinámicos. Asimismo, la startup recibe acompañamiento de Endeavor, organización internacional dedicada al impulso de empresas de alto potencial. Para los próximos años, la meta es seguir escalando su modelo de negocio y consolidar una plataforma que permita a las empresas responder con mayor rapidez a los cambios del mercado.