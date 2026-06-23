Aunque solo el 12% de ejecutivos consultados considera que alcanzó un uso avanzado de la IA (integrada en múltiples áreas clave), el 66% respondió que ya ha dado pasos iniciales o logró un uso intermedio, según un Estudio Empresarial Convención Nacional BNI, en alianza con GRM Global Research Marketing y QuestionPro.

“El resultado refleja que las empresas peruanas se encuentran en una etapa de adopción temprana a intermedia de la IA. Si bien solo el 12% declara un uso avanzado, es importante destacar que la mayoría ya la utiliza en algún nivel, ya sea de forma inicial, intermedia o avanzada, lo que evidencia un interés y una incorporación creciente de esta tecnología ”, explicó Giuliana Reyna, CEO GRM Global Research Marketing.

Reyna reconoció que, aunque comparado con economías más desarrolladas, todavía existe una brecha en términos de madurez digital y escalamiento de soluciones de IA, las compañías reconocen el potencial transformador y esperan se convierta en una ventaja para su actividad.

Justamente, la respuesta es mayoritaria: el 76% de ejecutivos encuestadas consideró que la IA será un factor clave de ventaja competitiva durante los próximos 3 años. Además, aunque un poco menos convencidos, el 21% cree que será importante, pero no determinante.

Estephania Ramirez, Gerente General de BNI Perú, coincidió: “[...] Más que hablar de atraso, yo hablaría de oportunidad. Que solo el 12% tenga un uso avanzado nos dice que estamos en una etapa temprana de transformación, y eso significa que el espacio para generar ventajas competitivas es enorme. Las empresas que desarrollen estas capacidades hoy tendrán una posición diferenciada en los próximos años”.

Impacto y barreras en el uso de la IA

Si bien 7 de cada 10 ve un impacto alto o muy alto por el uso de la IA en su negocio, hay barreras que deben enfrentar. Al menos destacan dos: falta de conocimiento o talento especializado (45%) y costo de implementación (24%).

Reyna consideró que las empresas deben considerar la capacitación como una inversión estratégica y no únicamente como un gasto. Asimismo, será clave fortalecer alianzas con universidades, centros de formación y proveedores tecnológicos, así como impulsar programas internos de aprendizaje continuo.

En la misma línea, Ramirez indicó que las empresas necesitan una estrategia dual: incorporar talento especializado cuando sea necesario, pero sobre todo capacitar a sus equipos actuales.

Principal objetivo con la IA

El 51% respondió que el principal objetivo del uso de la IA en su empresa o actividad laboral es la optimización de procesos y eficiencia operativa. Para Giuliana Reyna, “a medida que las firmas ganen experiencia, veremos una evolución hacia usos más estratégicos”.

Se refirió, por ejemplo, a generación de insights para una mejor toma de decisiones, la personalización de la experiencia del cliente, el desarrollo de nuevos productos y servicios, entre otros.