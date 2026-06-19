Las pequeñas y medianas empresas (pymes) de los sectores comercio, servicios, gastronomía, educación y moda vienen encabezando la adopción de herramientas tecnológicas en el país, con el objetivo de elevar su productividad, ampliar su alcance comercial y fortalecer su posición competitiva.

Según indicó Rodolfo Ojeda, presidente del Gremio de la Pequeña Empresa de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), esta evolución responde a la tendencia denominada Pyme 5.0, que integra tecnología, inteligencia artificial y una visión empresarial centrada en las personas.

Durante la presentación de la 27.ª edición de EXPOPYME, que se realizará los días 24 y 25 de junio, Ojeda explicó que este enfoque busca ir más allá de la simple digitalización de procesos, promoviendo organizaciones más innovadoras, sostenibles y alineadas con las necesidades de colaboradores, clientes y comunidades.

Sin embargo, advirtió que el proceso aún está lejos de completarse. De acuerdo con estimaciones del gremio, alrededor del 60% de las pymes peruanas todavía no ha culminado su transformación digital.

“Muchas empresas ya utilizan WhatsApp o redes sociales para comercializar sus productos y servicios, pero eso no implica necesariamente que hayan digitalizado su gestión, procesos o toma de decisiones. El reto es avanzar hacia una transformación empresarial integral”, sostuvo.

En paralelo, la inteligencia artificial empieza a ganar terreno dentro del segmento empresarial. Su uso se concentra principalmente en atención al cliente, creación de contenidos, automatización de tareas administrativas, análisis de datos y estrategias de marketing digital.

No obstante, la CCL calcula que apenas entre el 15% y el 25% de las pymes emplea actualmente alguna herramienta basada en inteligencia artificial, aunque la adopción de estas soluciones muestra una tendencia de crecimiento sostenida.

La inteligencia artificial gana espacio entre las pequeñas empresas, aunque su uso todavía alcanza a una minoría del sector. Foto: Composición Gemini IA.

Inversión aún es limitada

Pese al avance registrado, el gremio empresarial señaló que continúan existiendo importantes brechas digitales, especialmente en zonas alejadas del país y en actividades con mayores niveles de informalidad.

Entre los principales obstáculos figuran la falta de capacitación especializada, las dificultades para acceder a financiamiento, las limitaciones de conectividad y la ausencia de planes tecnológicos de largo plazo.

Ojeda detalló que las pymes destinan anualmente entre S/3,000 y S/20,000 a la adquisición de software, equipos, capacitación y diversas herramientas digitales, dependiendo de su tamaño y actividad económica. Sin embargo, estos montos siguen siendo reducidos frente a los niveles de inversión observados en mercados más desarrollados.

“El principal problema no es únicamente el presupuesto disponible, sino la falta de asesoría técnica que permita identificar las soluciones más adecuadas para cada negocio. La transformación digital debe entenderse como una inversión estratégica para mejorar la competitividad”, afirmó.

Finalmente, destacó que existe disposición por parte de las empresas para innovar y modernizarse, aunque remarcó la necesidad de ampliar el acceso a financiamiento, conocimiento especializado y tecnología.

“La transformación digital dejó de ser una alternativa para convertirse en una condición indispensable para crecer, generar empleo y permanecer en el mercado. La tecnología es hoy un factor clave para impulsar la productividad y crear nuevas oportunidades de negocio”, concluyó.