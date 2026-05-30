¿Sobre qué rieles trabaja actualmente Mastercard?

Cuando se piensa en la marca, muchas personas la asocian únicamente con las tarjetas, pero hoy eso es solo una parte del negocio. Estamos desarrollando soluciones que van más allá del plástico. Por ejemplo, los pagos cuenta a cuenta para facilitar transacciones transfronterizas, como cuando una empresa peruana quiere abrir una operación en Colombia y necesita enviar dinero. Ese es uno de los rieles que más se ha desarrollado en Perú, incluso más que en otros países de la región.

¿Y en qué otras verticales trabajan en Perú?

Una de ellas es la ciberseguridad. Nos preocupa especialmente porque el 40% de los fraudes digitales que se registran son a las pymes. A diferencia de una gran corporación, una pyme no tiene la misma capacidad financiera para recuperarse de un ataque.

Por eso lanzamos este año una herramienta gratuita que permite escanear la información de la empresa, identificar vulnerabilidades y ofrecer recomendaciones para corregirlas. Históricamente, nuestras propuestas estaban enfocadas en protección, pero ahora estamos incorporando más servicios, incluyendo asesorías tributarias y legales.

¿Qué porcentaje de pymes acepta pagos digitales en el país?

Según nuestra encuesta, el 91% de las pymes ya acepta pagos digitales. Además, el 85% utiliza estos mecanismos para pagar a sus proveedores. Sin embargo, las necesidades de una pyme van mucho más allá: también requieren soluciones para pagos transfronterizos, acceso a capital de trabajo y herramientas de seguridad digital. Son “dolores” que todavía debemos seguir resolviendo.

"Sin embargo, las necesidades de una pyme van mucho más allá: también requieren soluciones para pagos transfronterizos, acceso a capital de trabajo y herramientas de seguridad digital. Son “dolores” que todavía debemos seguir resolviendo", dice la ejecutiva de Mastercard. (Foto: iStock)

Las pymes en la zona rural

¿Qué tan diferentes son “los puntos de dolor” de una pyme rural frente a una urbana?

En las zonas rurales el principal desafío de las pymes sigue siendo la digitalización. Todavía existen brechas de información que dificultan la adopción tecnológica. Por eso, mientras que en una pyme urbana la ciberseguridad puede ser una prioridad, en una rural quizás tengan más relevancia herramientas de educación financiera o soluciones que les permitan gestionar mejor su negocio.

¿Qué porcentaje de clientes pyme de Mastercard se encuentra en zonas rurales?

Una parte importante de nuestra base está fuera de Lima, impulsada principalmente por el trabajo que realizamos con cooperativas. ¿Con qué productos estamos llegando? Principalmente con tarjetas de débito, porque en el segmento de crédito todavía hay mayores complejidades. Lo que estamos viendo es que muchos microcréditos se canalizan a través de cuentas asociadas a débito. El reto ahora es vincular esos recursos con mecanismos de aceptación de pagos, de modo que el uso del capital de trabajo genere información transaccional que posteriormente pueda utilizarse para evaluar mejor a esos clientes.

¿Con qué actores del ecosistema trabajan para solucionar los desafíos de las pymes?

Las Cooperativas han tenido una apertura importante. Actualmente trabajamos con cuatro cooperativas en el país: Ábaco, Norandino, Nuestra Señora del Rosario y San Cristóbal de Huamanga, enfocadas en ampliar el acceso a soluciones financieras y pagos digitales en distintos segmentos del país.

Ábaco es una de las cuatro cooperativas con las que trabaja Mastercard en Perú.

Las cajas municipales también han comenzado a emitir tarjetas. ¿Están trabajando con alguna?

En el segmento de tarjetas de crédito para pymes no estamos trabajando con ellas actualmente. Nuestra apuesta está más orientada al mundo del débito y las billeteras digitales. Ambos nos permiten conocer mejor la transaccionalidad del cliente y entender sus necesidades financieras.

¿Y con bancos comunales?

Todavía no hemos tenido conversaciones con ellos.

¿Hay otros actores con los que estén trabajando?

Sí. Estamos conversando con algunos bancos locales y también con bancos internacionales que tienen operaciones en el Perú. Con varios de ellos ya venimos desarrollando proyectos para pymes en otros mercados, por lo que esas alianzas nos permiten traer experiencias y mejores prácticas al país.

¿Cuáles son esos bancos?

Por el momento no puedo compartir más detalles.

¿Están desarrollando algún proyecto con el Banco Central del Perú?

En el segmento pyme, no. Pero es algo que definitivamente debemos empezar a desarrollar porque somos una parte importante en el ecosistema de transacciones.

Fuera de las pymes, sí estamos haciendo algunas cosas con el BCRP para mejorar y generar un mayor número de transacciones, donde la interoperabilidad se vuelva un tema muy importante para que todas estas plataformas empiecen a trabajar en pro de que el consumidor final sea el que tenga la posibilidad de elegir cómo realizar sus transacciones.

El mundo Fintech en Perú

¿Qué están viendo en el mundo fintech?

Las fintech han demostrado que existe un segmento de pymes que históricamente ha estado desatendido. Casos como Clara -fintech mexicana con intenciones de ingresar al Perú- o Nubank (Brasil) muestran cómo es posible utilizar información transaccional para entender mejor a estos negocios. Muchas veces una cuenta registrada como personal presenta patrones propios de una empresa: pagos a Google Ads, gastos recurrentes de seguros o movimientos de montos elevados.

Eso permite construir modelos de evaluación distintos a los tradicionales, que suelen exigir varios meses de antigüedad o historial tributario antes de otorgar financiamiento.

¿Por qué todavía existe una brecha en la atención a las pymes?

Lo que muchas fintech han identificado es que todavía hay segmentos de pymes y empresas que no están siendo adecuadamente atendidos. No es que se hayan equivocado al enfocarse inicialmente en las personas; quizás el error fue pensar que solo debían atender a las personas.

Las fintech tienen una forma distinta de evaluar a sus clientes. Operan con mayor velocidad, utilizan modelos de análisis de riesgo más ágiles e incorporan herramientas como inteligencia artificial y datos transaccionales para entender mejor el comportamiento de las pymes que la banca tradicional.

¿Y cómo se está involucrando Mastercard en este proceso?

Nosotros podemos apoyar a los emisores en la construcción de modelos de evaluación más sofisticados.

La información pertenece al banco, pero podemos ayudar a analizar comportamientos transaccionales para identificar negocios que podrían ser atendidos como pymes. Esto abre la puerta a nuevos productos financieros y permite generar historial para futuras evaluaciones crediticias.

Novedades de Mastercard en Perú

¿Qué tan importante es la aceptación de pagos digitales para las pymes?

De acuerdo con un estudio que publicamos en junio de 2025, el 91% de las pymes encuestadas afirmó que no podría existir sin aceptar pagos digitales. Además, entre las empresas que aún no los aceptan, el 76% indicó que debe rechazar transacciones al menos una o dos veces por semana. También observamos que el volumen de ventas puede aumentar entre 30% y 40% cuando una empresa ofrece distintas alternativas de pago. En un país con vocación turística como Perú, resulta cada vez más difícil operar sin aceptar tarjetas o medios digitales.

¿Qué tipos de alianzas están priorizando para atender a las pymes?

Estamos explorando dos grandes líneas de trabajo a nivel regional. La primera está relacionada con inteligencia artificial. Creemos que puede ayudar a las pymes en tareas como gestión de inventarios, proyección de demanda o identificación de productos con mayor potencial de venta.

La segunda está vinculada a la administración financiera de las empresas: conciliación de gastos, gestión de flujos y automatización de procesos operativos. No buscamos desarrollar estas soluciones por nuestra cuenta. Estamos evaluando alianzas con partners porque creemos que los ecosistemas colaborativos permiten ofrecer propuestas de valor más completas.

¿Cuándo se incorporaran estas nuevas verticales en Perú?

Hemos comenzado en Estados Unidos. Actualmente estamos conversando con diversas empresas para establecer alianzas, porque desarrollar estas soluciones internamente no necesariamente sería lo más eficiente. Creemos en un modelo colaborativo.

Tanto las soluciones vinculadas a inteligencia artificial como las herramientas para la gestión de flujos empresariales podrían llegar al Perú recién hacia 2027.

¿Cuán rezagados estamos en pagos transfronterizos?

Todavía estamos bastante rezagados. Es uno de los grandes dolores para empresas de todos los tamaños. Hoy muchas compañías enfrentan costos ocultos, demoras y poca visibilidad sobre el estado de una transferencia. A veces una empresa envía US$100 y el proveedor recibe menos; otras veces el dinero demora más de una semana o incluso retorna al origen.

Por eso creemos que las soluciones cuenta a cuenta tienen un enorme potencial. Permiten saber dónde está el dinero, cuánto llegará exactamente y reducir costos operativos. Es una tendencia que recién empieza en América Latina, pero que vemos con perspectivas muy positivas.

¿Cómo ve el desarrollo del segmento pyme en Perú?

Todavía es un mercado incipiente, incluso si lo comparamos con otros países de la región. Sin embargo, vemos una mayor disposición por parte de bancos y emisores para desarrollar soluciones específicas.

La gran oportunidad está en integrar emisión y aceptación de pagos. Cuando una pyme puede cobrar digitalmente, pagar a sus proveedores y generar historial transaccional dentro de un mismo ecosistema, se crea información valiosa que luego puede utilizarse para mejorar su acceso al crédito y acelerar su crecimiento.

Datos:

Según estudio de Mastercard: 91% de las pymes peruanas afirma que no podría operar sin pagos digitales.

85% utiliza pagos digitales para pagar a proveedores.

Las ventas pueden aumentar entre 30% y 40% cuando una pyme acepta diversos medios de pago.

Mastercard prevé incorporar soluciones vinculadas a inteligencia artificial y gestión empresarial hacia 2027.

El 40% de las empresas en América Latina ha estado expuesta a incidentes de ciberseguridad.