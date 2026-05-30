Ximena Baeza, vicepresidenta de Comercialización para el segmento Pyme de Mastercard en Latinoamérica y el Caribe. (Foto: Mastercard)
Ximena Baeza, vicepresidenta de Comercialización para el segmento Pyme de Mastercard en Latinoamérica y el Caribe. (Foto: Mastercard)
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Ani Lu Torres
mailAni Lu Torres

Las pymes se han convertido en uno de los principales focos para el negocio de Mastercard en América Latina. Aunque el segmento todavía es incipiente —incluso en mercados más desarrollados como México—, la compañía observa una mayor apertura de bancos, fintech y otros actores para desarrollar soluciones específicas. Ximena Baeza, vicepresidenta de Comercialización para el segmento Pyme de Mastercard en Latinoamérica y el Caribe, habla en esta entrevista sobre por qué Perú se ha convertido en uno de los mercados más receptivos para su estrategia y cuál es su plan:

TE PUEDE INTERESAR

El nuevo negocio después de los 50: la reinvención del ejecutivo senior
¿El delivery gratis ya fue?: lo que hacen Yape, Marathon y Carsa para crecer su ecommerce
Historia de Charlotte: De cocina familiar a la posible salida de su principal inversionista

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.