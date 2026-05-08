Pronto, la plataforma TAPP (de Transferencias Automáticas de Pagos Peruanos) del instituto emisor entrará a fase de pruebas, en junio o julio próximos, e iniciará operaciones a fin de año, con lo que se implementará la figura de los iniciadores de pago.

En este esquema, Niubiz, justamente, será iniciador de pagos, rol que deberá cumplir casi por obligación por su relación con los comercios. Sobre el detalle de este proceso y su potencial, así como del mercado de pagos en general, Gustavo Leaño, CEO de la empresa, conversó con Gestión en exclusiva.

¿Cómo se prepara Niubiz para la implementación del nuevo sistema de pagos minoristas del BCRP?

La plataforma no solo va a permitir que el nuevo sistema de pagos del ente emisor, el TAPP, funcione en los canales de Niubiz, sino que como empresa podamos ser un habilitador de otros agentes de la industria que quizás no poseen las mismas capacidades tecnológicas.

El BCRP firmó un acuerdo con su homólogo de la India con el objetivo de implementar un sistema de pagos minoristas en nuestro país. (Foto: Andina)

Iniciadores de pago

¿Pero su rol principal va a ser como iniciadores de pagos?

Uno de los roles que vamos a jugar claramente es ser iniciador de pagos. Casi está obligado a hacerlo porque la compañía tiene una relación con comercios que, a su vez, están casi en la obligación de ofrecer a sus clientes una nueva forma de pagar.

¿Qué beneficio traerá al usuario la figura del iniciador de pagos?

Creo que el principal beneficio es que el consumidor final va a ser dueño de su información y va a poder elegir el iniciador de pagos al que le va a dar la potestad de autorizar las transacciones desde su cuenta bancaria.

El iniciador de pagos se va a conectar con las entidades financieras y va a ordenar pagos en nombre del usuario. El concepto cambia porque quien asume la administración de su propia información y decide por dónde hacer las transacciones es la persona. Eso modifica por completo el paradigma tradicional de que la operación deba efectuarse desde el banco. Ya no va a ser así necesariamente.

Otro beneficio tiene que ver con que habrá más competencia y seguramente mejores precios para todas las partes. Todas las empresas van a jugar a querer atraer a los clientes. Desde Niubiz vamos a tener que ceder algo de márgenes y ser muy competitivos para que el cliente se quede en la empresa.

Licencia

¿Qué implicancia ha tenido para Niubiz el nuevo reglamento del sistema nacional de pagos que publicó el BCRP y que está en vigor desde abril?

(Como compañía) estamos listos para obtener la licencia respectiva. Estamos muy a tiempo para que seamos el primero o de los primeros en recibirla.

¿Qué le permitirá específicamente esa licencia a la que se refiere?

Operar dentro del sistema de pagos del Banco Central. Todos los agentes vamos a tener que pasar por allí.

¿Cuándo espera recibirla?

Sería para el segundo semestre.

Pagos con QR

¿Qué porcentaje de las transacciones que procesa la empresa se hace con QR?

El 36% de las transacciones ya se hacen con QR, ya sea en comercio electrónico o en las distintas tiendas o terminales de punto de venta (donde el 64% corresponde a tarjetas). Es un crecimiento muy importante. Si uno mira hace poco más de un año, eso era muy pequeño. En enero del 2024 las transacciones de QR eran el 11%. Es decir, en dos años (ese porcentaje) se ha triplicado.

¿A qué obedece ese crecimiento?

Ese mecanismo de pago de las billeteras digitales realmente está siendo un dinamizador de las ventas en los comercios y está permitiendo que muchas personas que no tenían antes una tarjeta para pagar, ahora lo hagan desde su billetera.

¿Cómo es la distribución de esos pagos digitales por billetera?

Yape es alrededor del 28% de las operaciones y Plin es alrededor del 5%. El resto (3%) corresponde a las billeteras de Google y Apple.

El 36% de las transacciones ya se hacen con QR, ya sea en comercio electrónico o en las distintas tiendas o terminales de punto de venta. (Foto: iStock)

Proveedor tecnológico

Niubiz tiene tres certificaciones, de seguridad de datos y otros. Eso permite (a la firma) cumplir con los requisitos que exige el BCRP, en el nuevo reglamento, para formar parte del sistema nacional de pagos. El trabajo ha sido más de recopilación de la información, explicó Gustavo Leaño, CEO de la empresa.

Sobre el sistema de pagos TAPP que lanzará la autoridad monetaria, comentó: “A (todos) los iniciadores de pagos que quieran ingresar (al nuevo sistema de pagos minoristas) Niubiz podría ayudarlos a que se conecten. También se está analizando la posibilidad de ser proveedor tecnológico de algunas empresas financieras. La idea es acortar los tiempos en el mercado”, mencionó el ejecutivo.