Gustavo Leaño, CEO de Niubiz, dio entrevista exclusiva a Gestión.
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Guillermo Westreicher Herrera
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En junio del 2024, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) firmó un acuerdo con su homólogo de la India con el objetivo de implementar un sistema de pagos minoristas en nuestro país, similar a la plataforma Interfaz de Pagos Unificada (UPI), que opera actualmente en la nación asiática, ¿cuál será el resultado?

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