Un grupo de exministros de Comercio Exterior y Turismo expresó su preocupación por el tratamiento político que viene recibiendo el proceso de negociación relacionado con la propuesta peruana de suscribir un Protocolo Complementario al Acuerdo de Profundización Económico Comercial entre Perú y Brasil.

A través de un pronunciamiento público, los exfuncionarios plantearon la necesidad de resguardar el carácter técnico e institucional de este tipo de negociaciones.

En el documento, los firmantes reconocen la importancia de fortalecer y ampliar las relaciones comerciales y de integración con Brasil, al que califican como un socio comercial relevante para el Perú. No obstante, sostienen que las negociaciones internacionales deben desarrollarse bajo criterios técnicos, estratégicos e institucionales, evitando interferencias políticas coyunturales que puedan afectar el proceso.

Exministros exhortan a proteger institucionalidad técnica en acuerdos comerciales | Foto: Referencial

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Los exministros remarcan además que las negociaciones comerciales requieren espacios de reserva durante las etapas de formulación de propuestas y negociación, práctica que consideran común en el ámbito internacional y necesaria para proteger la capacidad negociadora del Estado y garantizar una adecuada defensa de los intereses nacionales.

El pronunciamiento también hace referencia a los antecedentes del caso Lava Jato y a los esquemas de corrupción transnacional que afectaron al Perú y otros países de la región. En ese contexto, sostienen que el Estado peruano debe actuar con responsabilidad y cautela en toda negociación vinculada con inversión y contratación pública internacional, especialmente frente a riesgos jurídicos, arbitrales y reputacionales que puedan comprometer la seguridad jurídica y la estabilidad institucional.

Asimismo, los exfuncionarios destacan que el Perú ha consolidado una política comercial reconocida internacionalmente, con 23 acuerdos comerciales vigentes y una estrategia orientada a fortalecer su integración con el mundo. Por ello, consideran que este esfuerzo debe continuar preservando la institucionalidad técnica que históricamente ha caracterizado al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.

Finalmente, exhortan a que el debate sobre estas negociaciones sea conducido con responsabilidad, rigor técnico y una visión estratégica de largo plazo, evitando enfoques políticos que puedan debilitar la posición institucional del Perú frente a intereses externos. Al mismo tiempo, sostienen que es legítimo que el país impulse estándares modernos de transparencia, integridad y lucha contra la corrupción en sus acuerdos comerciales y de inversión.

El pronunciamiento fue suscrito por doce exministros del sector, entre ellos Mercedes Aráoz, Eduardo Ferreyros, Rogers Valencia, Edgar Vásquez, Claudia Cornejo y Elizabeth Galdo.