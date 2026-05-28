AcuPet Health es un dispositivo ‘wearable’, asociado a una aplicación móvil, que permite monitorizar constantes vitales clave y el nivel de actividad de los perros para que sus tutores puedan adelantarse a posibles enfermedades y aprendan a conocer elestado de salud de sus mascotas.

Creada y diseñada por tres hermanas asturianas este sistema ofrece un análisis personalizado, gracias a estudios clínicos previos y datos como la frecuencia respiratoria, la temperatura y el nivel de actividad del perro, que se traslada a la ‘app’ para que los usuarios la visualicen de forma sencilla.

También se pueden añadir otros datos para llevar un control exhaustivo de los tratamientos que les pauten los veterinarios o las fechas de vacunación y desparasitación que necesiten.

LEA TAMBIÉN: Algunos perros aprenden palabras escuchando conversaciones

Una de las fundadoras y CEO de AcuPet Health, Julieta Acuña, ha explicado a EFE que “no siempre es fácil entender cómo se encuentran o cómo se sienten” los perros, por lo que vieron la oportunidad de crear un dispositivo -que surge “del amor” que estas tres hermanas cofundadoras tienen por sus mascotas- para aprender a comprender su salud y mejorar la prevención.

Otra de las herramientas integradas en la ‘app’ es un aviso para recordar cuándo hay que sacarlos a pasear y, gracias a su localizador GPS, permite conocer dónde está el perro en cada momento, incluso saber si está tranquilo y durmiendo en casa.

En qué consiste el dispositivo y la ‘app’ AcuPet Health

El dispositivo está integrado en un arnés con sensores biométricos que se adapta a cada perro mediante algoritmos personalizados según su edad, raza, tamaño o enfermedades.

A diferencia de los sistemas convencionales, que utilizan umbrales fisiológicos universales, las hermanas Acuña han argumentado que su idea es plantear un enfoque que reconozca que no todos los perros responden igual a los mismos estímulos, y la variación de las constantes no es la misma.

En este sentido, la directora científico-veterinaria de AcuPet Health, Cristina Acuña, ha destacado el valor de la monitorización personalizada, clave en el seguimiento de perros con enfermedades crónicas, al permitir registrar sus constantes y controlar la adherencia a los tratamientos.

En cuanto al diseño del dispositivo, las hermanas han comentado que el objetivo principal siempre ha sido que fuese fácil de usar, cómodo y ligero para los perros, adaptándose a su tamaño y características.

La veterinaria lo ilustra con los perros de la familia, a su ‘cocker’ Lima le encanta “revolcarse” y a Pipa, una de las “perrinas” de Julieta, le gusta dormir boca arriba, por lo que “lo más importante es

que fuera cómodo y no pesara nada”.

De esta forma, Pipa ejemplifica cómo funciona el sistema: Julieta recibió una alerta por cambios en temperatura y respiración y, al comprobar que la perra no había estado en reposo en casa, regresó y la llevó al veterinario, donde se pudo frenar a tiempo una infección de orina antes de que derivara en una infección de riñón.

AcuPet Health es un dispositivo ‘wearable’, asociado a una aplicación móvil, que permite monitorizar constantes vitales clave y el nivel de actividad de los perros. Foto EFE

Accesible para personas ciegas y protectoras de animales.

La responsable de Atención al Cliente de AcuPet Health, Isabel Acuña, ha resaltado que, al fundar la compañía querían que su trabajo tuviera un “impacto universal”, de forma que la tecnología fuese accesible para personas ciegas o personas con diversidad funcional.

Además, el equipo reacondiciona viejos dispositivos para repartirlos entre protectoras de animales.

Tras meses de trabajo, el dispositivo y la aplicación ya están disponibles en España y el siguiente paso de estas hermanas asturianas es que les concedan una patente internacional con la que conseguir que todos los perros puedan lograr ese “impacto universal” que tanto anhelan.