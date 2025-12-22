El portafolio del Grupo Albar se estructura actualmente en cuatro categorías: alimento congelado, snacks, suplementos e higiene, esta última incorporada recientemente.
Según un estudio de Global Research Marketing (GRM), elaborado en alianza con Venta Profesional Group (VPG), los hogares peruanos destinan en promedio el 12% de sus ingresos al cuidado de sus mascotas. La mayor parte de este gasto se concentra en alimento balanceado especializado, snacks, servicios veterinarios, salud e higiene, además de accesorios y entretenimiento. En ese contexto, el grupo empresarial peruano Albar, propietario de las marcas Barker, Yogy y Natural Homes, viene aprovechando el crecimiento del mercado de mascotas en el país. La compañía inauguró en 2022 una planta de producción en Villa El Salvador, tras una inversión de US$ 680,000.

