En conversación con Gestión, Juan Carlos Barreto, gerente general del Grupo Albar, indicó que el cierre de 2025 ha sido favorable. La empresa se aproximó a su meta de expandirse cerca del 30%, registrando un crecimiento de doble dígito. Explicó que este desempeño se sustentó tanto en el avance de las líneas tradicionales de alimentos y snacks, como en el lanzamiento de nuevos productos que ampliaron el alcance comercial hacia más clientes.

Si bien el mercado peruano continúa siendo el principal, Albar inició en 2024 su expansión internacional con el ingreso a Bolivia y posteriormente a Chile. Sobre el primer mercado, Barreto destacó que, pese a los retos macroeconómicos, cuentan con un distribuidor que ha logrado crecer de forma sostenida. En Chile, agregó, comenzaron con un primer socio comercial, pero recientemente migraron a un distribuidor de mayor escala, con el que esperan duplicar ventas hacia 2026.

Respecto a las metas proyectadas para ese año, el ejecutivo señaló que buscan incrementar sus ingresos en 25%. Comentó además que los márgenes se han mantenido estables durante el último ejercicio.

La apuesta por América Latina

Para 2026, Barker proyecta ingresar a tres mercados adicionales: Uruguay, Colombia y Guatemala. Barreto detalló que Colombia es un mercado con un desarrollo amplio en la categoría de mascotas, aunque con menor avance en el segmento donde la marca peruana ha enfocado su propuesta: snacks naturales. En esa línea, identifican un espacio competitivo relevante para consolidar participación.

En Uruguay, el diagnóstico es distinto. Se trata de un mercado de menor tamaño y con un nivel de desarrollo incipiente en consumo y cuidado de mascotas. Sin embargo, precisamente esa condición abre un margen mayor para crecer con menos competidores y con posibilidades de generar educación de consumo, puntualizó el ejecutivo.

Respecto a la estrategia comercial para su ingreso en estos tres países, Barreto indicó que operarán mediante socios distribuidores, con exportaciones directas desde la planta de Lima. No prevén instalar operaciones propias en el corto plazo, debido a la complejidad logística que implica gestionar insumos, producción y venta desde distintas jurisdicciones. El modelo elegido, sostuvo, permite eficiencia y control de costos.

Actualmente, el mercado peruano representa el 80% de los ingresos del grupo, mientras que el 20% proviene de su operación internacional. La meta trazada para 2027 es equilibrar la proporción 50/50, con el fin de diversificar riesgo y disminuir exposición al entorno local. “Tener ingresos distribuidos en varios mercados brinda mayor protección”, afirmó.

Barreto añadió que, además de los países donde ya tienen ingreso confirmado, la empresa evalúa nuevas alianzas comerciales para continuar ampliando su red de distribuidores. El objetivo es fortalecer tanto el negocio de marca como la operación industrial. “Son dos unidades distintas. Mientras la marca crece, debemos mantener abastecida la planta, porque una mayor producción reduce costos y eso finalmente beneficia a toda la cadena”, señaló.

(Foto: Barker)

Inversiones en logística

En 2022, el Grupo Albar inauguró su planta en Villa El Salvador, tras una inversión de US$ 680,000. Un año después, anunció la ampliación de la infraestructura, destinando aproximadamente US$ 450,000 para aumentar la capacidad de producción en 250%.

Ahora, Barreto adelantó que se encuentran desarrollando un proyecto para ampliar el almacenamiento de producto terminado, el cual debería estar implementado en julio del próximo año, con un capex total de US$ 200,000.

Actualmente, la planta de producción opera al 50% de su capacidad, por lo que aún cuenta con un margen considerable para crecer. “Atendemos nuestras propias marcas, pero también tenemos contratos de maquila para marcas importantes, cuyos nombres no podemos revelar por confidencialidad. No obstante, reconocemos que no contamos con un equipo dedicado a buscar nuevos contratos. No es nuestro foco, pero si los volúmenes son atractivos, avanzaremos con nuevos clientes”, concluyó el directivo.

Ampliación de portafolio

El portafolio del Grupo Albar se estructura actualmente en cuatro categorías: alimentos congelados, snacks, suplementos e higiene, esta última incorporada recientemente. Las dos primeras concentran la mayor proporción de ingresos y volumen comercial de la empresa.

Durante el último año, los principales hitos fueron el lanzamiento de la línea de alimentos en lata de Barker y la entrada al segmento de higiene con pañales absorbentes para perros. En la categoría de snacks, la compañía introdujo un nuevo formato unitario, luego de haber comercializado históricamente presentaciones en bolsa con múltiples piezas.

“Este cambio facilita el acceso a distintos canales, abriendo espacio para nuevas plazas comerciales y permitiéndonos llegar a un mayor número de consumidores. Nuestro portafolio continuará ampliándose. El 80% del mercado peruano aún se concentra en el canal tradicional, donde contamos con un amplio margen de expansión”, señaló Barreto.

Consultado sobre una posible incursión en nuevas categorías, Barreto afirmó que el enfoque actual está en consolidar las ya existentes. “El objetivo es expandir local e internacionalmente nuestras cuatro líneas de producto, incluida la de higiene, que no se produce localmente, sino que se importa”, agregó.