Solo en excepciones el trabajador podría rechazar un ascenso, planteando una justificación razonable, indicaron especialistas. Foto: Freepik
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José Carlos Reyes Leyva
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Cada vez más personas evalúan rechazar un ascenso laboral, si es que ello implica una mayor carga de trabajo y estrés. Así, un estudio de PageGroup señala que 4 de cada 10 trabajadores rechazaría un ascenso laboral si ello afecta su bienestar.

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