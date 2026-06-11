¿Un trabajador puede rechazar un ascenso o ello implicaría cometer una falta laboral? Al respecto, los analistas consultados coincidieron en que el trabajador debe aceptar la decisión tomada por el empleador, la cual tiene que estar fundamentada. Y solo en excepciones el trabajador podría rechazar un ascenso, planteando una justificación razonable .

El artículo 9 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral señala que “el empleador está facultado para introducir cambios o modificar turnos, días u horas de trabajo, así como la forma y modalidad de la prestación de las labores, dentro de criterios de razonabilidad y teniendo en cuenta las necesidades del centro de trabajo”.

El abogado laboralista César Puntriano, socio principal en el Estudio Muñiz, subrayó que el empleador tiene un poder de dirección para organizar el trabajo, bajo criterios de razonabilidad y respetando los derechos laborales.

“Entonces, si existe una justificación para el cambio a un puesto de mayor jerarquía, en tanto que no afecte derechos laborales, la dignidad ni la vida, ni afectación económica, el empleador lo puede disponer unilateralmente. Y el trabajador está obligado a aceptar ese cambio de puesto ; lo que no se puede hacer es rebajar de puesto”, sostuvo Puntriano.

También explicó algunos casos en que el trabajador podría sustentar un rechazo al ascenso. “Para objetar, el trabajador tendría que demostrar el perjuicio que se le generaría. Por ejemplo, si es un papá soltero y el hecho de que lo promuevan va a generar un cambio de horario que lo haría desatender a su hijo, allí podría haber una razón objetiva para rechazar el ascenso”, subrayó César Puntriano.

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Por su parte el abogado laboralista Jorge Toyama, socio en el estudio Vinatea & Toyama, refirió otras excepciones en que un trabajador podría rechazar un ascenso: si no está calificado profesionalmente; por ejemplo, si el nuevo puesto requiere manejar el idioma inglés y el trabajador no lo domina. Otro motivo podría ser por un tema médico; por ejemplo, si el nuevo puesto requiere ir a una zona de altura y al trabajador ello le afecta la salud.

“Pero si no hay esas condiciones físicas o técnicas (para rechazar el ascenso), hay una válida modificación de las condiciones de trabajo. Si estás calificado y eres el único que puede asumir el cargo, pues la empresa no tiene a nadie más, tienes que hacerlo”, señaló Toyama.

Agregó que alegar el querer evitar una mayor carga laboral y estrés “no debería ser justificación para rechazar el trabajo”.

Asimismo, Toyama indicó que en algunos casos el trabajador ha preferido llegar a un acuerdo de desvinculación laboral, pues no estaba de acuerdo con el nuevo puesto.

Las consecuencias que podría sufrir un trabajador si rechaza un cambio de puesto

César Puntriano recordó el caso de un trabajador que era auxiliar de producción en una empresa. Ante la renuncia del jefe de producción, el empleador decidió ascender al auxiliar a jefe, con un mayor sueldo, debido a que era el más apto para ocupar el cargo. Pero el trabajador rechazó el ascenso, pues implicaba cambiar de jornada laboral.

La empresa amonestó al trabajador, luego lo suspendió y como seguía negándose al cambio, terminó siendo despedido por incumplimiento de obligaciones laborales y reiterada resistencia a las órdenes del empleador.

“La persona inició una demanda de reposición, pues alegaba un despido fraudulento. El juez falló a favor de la empresa, pues consideró que sí existía una razón objetiva para el cambio, ya que el empleador puede introducir modificaciones al puesto de trabajo, siempre que haya una razón objetiva y exista una necesidad de la compañía”, sostuvo Puntriano.