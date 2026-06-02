El expresidente interino de la República y actual congresista, José Jerí Oré, presentó su renuncia irrevocable al partido político Somos Perú.

Tras 13 años de militancia, Jerí Oré dio un paso al costado tanto en la organización como en la bancada del Congreso.

“Su renuncia fue presentada, en la víspera, por su persona y aceptada de manera inmediata por nuestra organización”, informó en X el partido fundado por Alberto Andrade.

A través de un comunicado, José Jerí señaló que en Somos Perú inició su formación y trayectoria política, y definió al partido como su segundo hogar.

José Jerí junto a Patricia Li, presidenta de Somos Perú. Foto: Presidencia

“Esta ha sido una decisión profundamente reflexionada y, sin duda, una de las más difíciles de mi vida”, expresó.

Tanto el congresista José Jerí como el partido político no aclaran las razones detrás de su renuncia.

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“Hoy cierro una etapa importante de mi vida con respeto, gratitud y cariño por la gran familia somista", precisó el exmandatario.