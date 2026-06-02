José Jerí pone fin a su vínculo con Somos Perú luego de 13 años. Foto: Congreso
José Jerí pone fin a su vínculo con Somos Perú luego de 13 años. Foto: Congreso
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Redacción Gestión
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, presentó su renuncia irrevocable al partido político Somos Perú.

Tras 13 años de militancia,

“Su renuncia fue presentada, en la víspera, por su persona y aceptada de manera inmediata por nuestra organización”, informó en X el partido fundado por Alberto Andrade.

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A través de un comunicado, , y definió al partido como su segundo hogar.

José Jerí junto a Patricia Li, presidenta de Somos Perú. Foto: Presidencia
José Jerí junto a Patricia Li, presidenta de Somos Perú. Foto: Presidencia

“Esta ha sido una decisión profundamente reflexionada y, sin duda, una de las más difíciles de mi vida”, expresó.

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“Hoy cierro una etapa importante de mi vida con respeto, gratitud y cariño por la gran familia somista", precisó el exmandatario.

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