El expresidente José Jerí y el titular de la Mesa Directiva, Fernando Rospigliosi, antes del inicio del Pleno. Foto: GEC.
Redacción Gestión
El expresidente reapareció este jueves en el hemiciclo del Parlamento luego de haber sido , en medio de cuestionamientos por sus reuniones secretas con empresarios chinos que licitaban con el Estado.

Su retorno se produjo durante la sesión del pleno en la que actualmente ejerce la conducción del Legislativo el congresista .

Desde el inicio de la jornada parlamentaria, Jerí fue visto conversando el actual titular de la Mesa Directiva, a quien se le encargó la presidencia del . La conversación se dio antes de que se iniciara formalmente el debate de los temas en agenda.

La presencia José Jerí marcó uno de los momentos más comentados de la sesión, ya que se trata de su primera aparición en el hemiciclo tras la votación que lo retiró de la conducción del Ejecutivo.

Tras la censura, el Congreso eligió a José Balcázar como nuevo titular del Legislativo, y por tanto de la Presidencia.

Durante la sesión de este jueves, Jerí se mantiene participando de manera regular como congresista y aún no interviene en el debate. Sin embargo, su presencia genera atención entre legisladores y asesores, quienes siguieron de cerca su retorno al Parlamento tras la crisis política que derivó en su salida de la presidencia del Congreso.

