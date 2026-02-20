Poco se sabe sobre el expresidente José Jerí tras su salida de Palacio de Gobierno. Hasta el momento, lo único certero, es que tiene que volver al Congreso para ocupar su escaño, tras ser destituido como titular de la Mesa Directiva encargado de la jefatura de Estado.

En medio de ese contexto, el ahora exmandatario publicó un mensaje en sus redes sociales.

“Nos corresponde seguir mientras tanto”, escribió Jerí en su cuenta oficial de ‘X’.

El mensaje estuvo acompañado de una reflexión que “hace referencia” a una reconocida obra.

“Confía en el tiempo, que suele dar dulces salidas a muchas amargas dificultades”, publicó.

Y se la atribuyó a Don Quijote de la Mancha.

Nos corresponde seguir mientras tanto. — José Jerí (@josejeriore) February 20, 2026

Cabe indicar que esta frase recoge una idea compatible con el espíritu de la obra, pero no figura textualmente en el libro.

Al ser increpado en la misma publicación, el expresidente respondió:

“Cotejaré; sin embargo, no tengo necesidad de mentir o “desinformar” -como tú comprenderás- pues es una frase que googlee sobre la base de una presentación de Antonio Banderas".

Se trata del segundo pronunciamiento del exmandatario desde que fue destituido por el Congreso. A diferencia de su primera reacción, en la que abordó directamente la coyuntura política, esta vez optó por un mensaje más breve y simbólico, sin referencias explícitas al proceso que derivó en su salida del poder.

Hasta el momento, el exjefe de Estado no ha anunciado públicamente cuáles serán sus próximos pasos dentro del Parlamento.