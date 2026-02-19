El presidente interino José María Balcázar en sus primeras entrevistas con la prensa buscó marcar distancia de los temas más sensibles del escenario político al descartar un eventual indulto a Pedro Castillo, evitar pronunciarse sobre la captura de Vladimir Cerrón y asegurar que su gobierno no tendrá una orientación ideológica definida.

Así, el cuarto mandatario de los últimos cinco años, sostuvo que su gestión será de transición y tendrá como prioridades garantizar elecciones “limpias”, la estabilidad económica y enfrentar la inseguridad ciudadana. Además, adelantó que habrá una ronda de diálogo con todos los partidos políticos.

Pedro Castillo

Balcázar descartó, de momento, que su gobierno esté evaluando un indulto al expresidente Pedro Castillo, actualmente condenado y en proceso de apelación.

“No está en la agenda. Sería impertinente inmiscuirme en asuntos jurisdiccionales del Poder Judicial”, afirmó en RPP.

El jefe de Estado enfatizó que respetará la independencia de poderes y remarcó que no existe, hasta el momento, ninguna solicitud formal sobre el tema. Asimismo, evitó pronunciarse sobre escenarios hipotéticos. “Las incertidumbres se abordan en su momento”, añadió.

Vladimir Cerrón

Consultado por la situación del líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón -quien se encuentra prófugo de la justicia-, Balcázar evitó emitir una opinión directa sobre la falta de resultados en su captura. No obstante, dijo que las autoridades seguirán realizando su trabajo.

“La Policía continuará su trabajo buscándolo”, respondió en los exteriores de su vivienda a los medios de comunicación.

Sin embargo, sostuvo que ello no le impide ejercer su derecho a opinar en política.

“El hecho de que esté prófugo no le quita su derecho fundamental a la expresión”, indicó en la víspera en RPP.

El presidente también confirmó que no ha tenido comunicación con Cerrón, aunque adelantó que convocará a todos los líderes políticos, sin exclusiones, a un espacio de diálogo.

Gobierno sin “izquierdas ni derechas”

José Balcázar rechazó que su llegada al Ejecutivo represente el retorno de la izquierda al poder y minimizó los temores sobre una eventual influencia de Perú Libre.

“Aquí no hay derecha ni izquierdas. Esos conceptos quedaron en el siglo XVIII”, sostuvo.

En esa línea, aseguró que no impulsará medidas ideológicas ni “izquierdismo” en el gobierno, y remarcó que su rol será garantizar la estabilidad del país durante el proceso electoral.

“No estamos pensando en ningún tipo de indultos ni en hacer izquierdismo. Lo que existe son temas nuevos que hay que tratar”, afirmó.

Seguridad como prioridad

El presidente interino subrayó que la lucha contra la criminalidad será uno de los principales ejes de su gobierno, y advirtió que el fenómeno del crimen organizado tiene hoy un carácter internacional.

“Necesitamos trabajar con el Ministerio Público, el Poder Judicial y todas las instituciones. Es un problema global”, señaló.

Asimismo, planteó la necesidad de reformas integrales en el sistema de justicia, incluyendo cambios legales para enfrentar el hacinamiento penitenciario y mejorar la articulación entre las entidades.

Diálogo con todos los sectores

Balcázar anunció que convocará a una ronda de reuniones con los principales líderes políticos del país, sin distinción de ideologías, para buscar consensos en la etapa de transición.

“Vamos a conversar con todos: Keiko Fujimori, Rafael López Aliaga, todos”, indicó.

El mandatario sostuvo que su objetivo es evitar la polarización y recuperar la gobernabilidad. “No podemos seguir peleándonos permanentemente”, afirmó.

También adelantó que buscará acercamientos con instituciones clave como el Jurado Nacional de Elecciones y el Banco Central de Reserva, con el fin de garantizar estabilidad política y económica.

Balcázar también aseguró que no tiene partido político. “Soy un político independiente”, dijo.

Cuestionamientos a su trayectoria

Consultado por las críticas en su contra, entre ellas su salida del Poder Judicial en 2011 y polémicas declaraciones pasadas, Balcázar rechazó los cuestionamientos y aseguró que no existen sentencias en su contra.

“No hay absolutamente nada. Eso está archivado”, afirmó.

El mandatario atribuyó las críticas a intereses gremiales y sostuvo que no les dará mayor importancia. “Siempre habrá gente que critique”, añadió.

Respecto a sus declaraciones sobre relaciones tempranas y matrimonio infantil, evitó rectificarse y afirmó que mantiene sus convicciones, aunque cuestionó que sus palabras sean sacadas de contexto.

Finalmente, el presidente interino aseguró que su gobierno se enfocará en mantener la estabilidad económica, enfrentar la inseguridad y garantizar elecciones transparentes.

“Lo fundamental es darle tranquilidad al país, pacificarlo y asegurar un proceso electoral limpio”, afirmó.

Balcázar sostuvo que su gestión será breve pero orientada a sentar las bases para el próximo gobierno. “No podemos defraudar al país”, concluyó.